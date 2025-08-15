Chiesa revoluciona Anfield en el debut del Liverpool

Un doblete de Semenyo parecía salvar un punto para el Bournemouth y arruinar el debut del Liverpool en la Premier, pero Federico Chiesa rescató al vigente campeón con el gol de la victoria en los últimos minutos tras una brillante actuación de Hugo Ekitiké, que había anotado el 1-0 y había asistido a Gakpo en el segundo. Salah sentenció el encuentro con el 4-2 definitivo.

Arrancó el Liverpool como un tiro, demostrando que volverá a ser claro candidato a conquistar la Premier League. Los de Arne Slot ahogaron al Bournemouth y merodearon la portería de Petrovic con mucho peligro. El guardameta serbio realizó un paradón a mano cambiada para evitar el primero de Salah, que se fue de fuera para dentro para buscar el golpeo de rosca a la escuadra más lejana.

Instantes después fue Van Dijk quien a punto de desequilibrar la balanza con un cabezazo desde la frontal del área pequeña. Se salvó el cuadro de Iraola, que pareció reaccionar con un remate de Semenyo. Precisamente el ghanés fue objeto de insultos racistas, lo que obligó a detener el encuentro unos instantes.

Ekitiké ya es diferencial

Pero ya desde varios minutos antes había logrado Iraola darle la vuelta a la tortilla, inutilizando a Wirtz y Mac Allister. Hasta que Ekitiké iba a sumar su segundo gol con la camiseta 'red'. El flamante fichaje del Liverpool controló en zona de tres cuartos, se llevó el balón por potencia ante Senesi y definió con tranquilidad ante Petrovic en el 37' (1-0) para dedicarle el gol a Diogo Jota, homenajeado en el minuto 20.

Volvió a verse ese Liverpool arrollador tras el descanso, con Ekitiké muy participativo. De hecho, el francés asistió a Gakpo en el segundo tanto de los locales al 49'. El delantero neerlandés amagó a dos defensores yéndose desde el pico del área hasta la frontal y le dio un 'pase' raso a la red para poner tierra de por medio (2-0).

Parecía sentenciado el encuentro, con los de Slot pudiendo incluso ampliar su ventaja, pero el Bournemouth se metió en el partido en un contragolpe de manual. Pase al espacio para que corra Brooks, centro al punto de penalti y remate de Semenyo anticipándose por velocidad a Van Dijk y Robertson (2-1).

Chiesa eclipsa a Semenyo

Se vino arriba el cuadro de Iraola y arruinó, durante unos instantes, el debut liguero del vigente campeón, con una golazo espectacular del propio Semenyo. El ghanés se reivindicó con otro brillante contragolpe en el que recogió el esférico en campo propio, arrancó la carrera y mareó a Konate para establecer el 2-2.

Pero el Liverpool no había dicho su última palabra todavía y apareció un héroe inesperado. Nadie contaba con él, pero Federico Chiesa apareció donde debía estar para cazar un rechace y hacer estallar a Anfield a dos minutos del 90'. Salah, en el 94', sentenció el encuentro con el 4-2 definitivo.