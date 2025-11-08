Cómo Chiesa escapó del infierno: "Cantaban por alguien que ni jugaba, qué vergüenza"

El fútbol no suele regalar nada. Tampoco a Federico Chiesa, que por fin ha encontrado cierta estabilidad en un Liverpool que vive al rojo vivo. La victoria ante el Real Madrid en Champions League por 1-0, sostenida en gran parte por un Thibaut Courtois imperial que evitó un castigo mayor a un equipo lleno de carencias, le da aire a los de Anfield antes del exigente duelo de este domingo frente al Manchester City.

El italiano sabe bien lo que es tocar el cielo y caer al infierno. Brilló como uno de los mejores de la Serie A y fue pieza clave en la Italia campeona de la Eurocopa 2021, pero también ha tenido que bajar al barro, jugando con el Sub-21 del Liverpool tras quedarse fuera de los planes del primer equipo. Aun así, Chiesa -a quien se vinculó con el Barça cuando se desmoronó la opción Nico Williams en el verano de 2024- nunca se rindió. Ni se le cayeron los anillos.

A goal for Chiesa with our U21s last night ⚽️ pic.twitter.com/27AoHpKlYf — Liverpool FC (@LFC) December 5, 2024

Lejos de venirse abajo, Chiesa siguió trabajando en silencio hasta llegar al punto en el que se encuentra hoy. Incluso cuando este verano los rumores lo situaban lejos de Anfield, después de que Arne Slot decidiera no incluirlo en la gira asiática de pretemporada. El genovés, de 28 años, ha hablado de todo ello en una entrevista con 'Sky Sports'.

“Al principio, cuando llegué, me daba un poco de vergüenza porque cantaban por alguien que no estaba jugando. Pero lo aprecié mucho, y cuando empecé a jugar y llegaron los goles, como en los últimos meses, me alegré porque al final eso tuvo sentido. El apoyo ha sido increíble y estoy muy feliz. Es un verdadero honor jugar para una afición tan maravillosa“, explicó sobre su afición.

Federico Chiesa, salvador del Liverpool frente al Bournemouth / EFE

Chiesa es plenamente consciente de que la competencia en el ataque del Liverpool es feroz. Por eso se centra en aprovechar cada minuto que Slot le concede. Antes del duelo frente al Real Madrid -donde solo dispuso de tres minutos-, el italiano había participado en cuatro encuentros consecutivos: Crystal Palace en Carabao Cup (90’), Brentford en Premier (30’), Eintracht Frankfurt en Champions (45’) y Manchester United en liga (19’).

Elogios para Wirtz

“Wirtz es uno de los mejores jugadores que he visto con el balón en los pies. La forma en que controla el balón, la forma en que lo toca, es simplemente de clase mundial”, aseguró sobre su compañero de ataque, Florian Wirtz, quien tampoco empezó con buen pie en Anfield. Chiesa lo debe entender a la perfección.

Wirtz recibe instrucciones en el Liverpool-United / ADAM VAUGHAN

Llegó a Anfield hace dos veranos, por apenas 12 millones de euros y con un contrato de cuatro temporadas. Ahora, por fin, parece que el infierno ha terminado. Le toca devolver con fútbol lo que la afición le ha regalado en paciencia. Porque este Liverpool -irregular, inconsistente, pero aún vivo- necesita más que nunca al mejor Federico Chiesa.