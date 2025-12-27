Cherki, el último mago del fútbol

En un fútbol cada vez más físico, realmente son diferenciales esos futbolistas que hacen que la gente se levante de su silla por su calidad técnica. En el Manchester City, ese rol está claramente identificado en Rayan Cherki.

El franco-argelino, con su calidad y su desparpajo con el balón, se ha convertido en uno de los ejes principales del nuevo proyecto de Pep Guardiola en el Etihad Stadium desde su incorporación este pasado verano. Es de esos '10' que dan gusto ver. En el The City Ground ante el Nottingham Forest, el mediapunta se volvió a erigir salvador del equipo. Asistencia y golazo al primer toque para poner al equipo 'sky blue' líder provisional de la Premier League (a la espera del resultado del Arsenal) y para afianzar su nuevo papel de líder del equipo.

Un equipo que ya no necesita tanto que aparezca Erling Haaland. Cuando el noruego no está del todo fino o se encuentra una defensa rocosa como la del conjunto de Sean Dyche, aparece de segunda línea Cherki para marcar la diferencia. El ex del Olympique de Lyon se sacó de la manga un pase filtrado a Reijnders nada más salir del descanso que pocos jugadores pueden ver, y fue el autor del tanto de la victoria con un zapatazo a la salida de un córner a siete minutos del final.

Con un contrato de cinco años (hasta 2030) y una inversión de unos 37 millones de euros, a sus 22 años Cherki llegó a Manchester después de consolidarse en la Ligue 1 como uno de los talentos más técnicos y creativos de Europa, con 13 goles y 21 asistencias. De 'cityzen', ha demostrado que los entendidos no se equivocaban, y su capacidad de regate con ambas piernas, pase y visión de juego no tienen igual.

Pep Guardiola vio en él un perfil diferente dentro de un equipo con muchas opciones ofensivas: un jugador que puede romper líneas con imaginación, desordenar estructuras rivales y aportar variantes técnicas en la última fase ofensiva.

Con lo que llevamos de temporada, se ha consolidado como uno de los mediocampistas más creativos del panorama mundial y, pese a su parón por problemas físicos, ha sido clave en un City que esta temporada volverá a luchar por todos los títulos. Sus números ya alcanzan las siete asistencias (el jugador de la liga con más pases de gol) y las 13 contribuciones de gol con el equipo en todas las competiciones. Guardiola ha encontrado al último mago del fútbol.