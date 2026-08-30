FÚTBOL INTERNACIONAL
El Chelsea de Xabi Alonso activa el modo vendaval y sobrevive al vértigo
Los ‘blues’ llegaron a dominar 3-0 ante el Brighton, se complicaron con el 3-2 y terminaron sentenciando gracias a un golazo de Cole Palmer
El Chelsea de Xabi Alonso ha demostrado en Stamford Bridge que, si activa el modo vendaval, es prácticamente imposible de parar. Pero también que, si se desconecta, es muy vulnerable. Los ‘blues’ necesitaron apenas cuatro minutos ante el Brighton para abrir una herida que no dejarían de ampliar durante una primera parte de absoluta superioridad.
Roméo Lavia, castigadísimo por las lesiones desde que llegó a Londres, fue el encargado de inaugurar el marcador tras un error de Verbruggen en un saque de esquina. Un gol que fue una liberación personal y el inicio de un partido que pasaría de estar casi cerrado con el 3-0 a extremadamente abierto con el 3-2 y media hora todavía por delante.
El partido empezó a romperse con un error de Verbruggen en un saque de esquina tempranero. Lavia apareció para castigar el fallo, poniendo la bota y colocando la primera piedra para demostrar, de una vez por todas, por qué el Chelsea tiró la casa por la ventana para ficharlo del Southampton en el verano de 2023.
El Brighton apenas tuvo tiempo para reaccionar. En el minuto 14 llegó el segundo. Una transición rápida del Chelsea desarmó por completo al conjunto ‘seagull’. Morgan Rogers encontró el espacio y puso un centro atrás que Pedro Neto atacó con precisión para empezar a resolver el partido.
El Chelsea no levantó el pie del acelerador. En el minuto 32, João Pedro puso el 3-0 ante su exequipo tras una gran conducción de Hato, que soltó el balón en el momento preciso para que el brasileño controlara y definiera a placer. Tres goles en poco más de media hora y una sensación de dominio absoluto que solo se desactivó cuando el equipo se relajó.
El Brighton encontró una pequeña grieta antes del descanso. En el minuto 35, los visitantes recortaron distancias. Tras una buena intervención del ‘Dibu’ Martínez, titular pese a haber llegado al equipo hacía prácticamente unas horas, el balón quedó vivo dentro del área y Yalcouyé aprovechó la segunda jugada para marcar de volea.
El 3-1 no cambió la fotografía de una primera mitad en la que el equipo de Alonso fue superior en intensidad, verticalidad y pegada, y fue capaz de mantener el ritmo en el segundo acto. Sin embargo, entre Verbruggen, la zaga y la falta de acierto en los metros finales, el cuarto no llegaba.
Del 3-0 al 3-2
Fue entonces cuando el Brighton demostró que el balón parado iguala fuerzas. João Pedro desvió un centro-chut tras un saque de esquina lanzado en corto y los ‘seagulls’ pasaron del 3-0 al 3-2 con casi 30 minutos por delante.
Pero cuando el cuadro visitante soñaba con el empate, apareció Cole Palmer, con un gol marca de la casa. El inglés condujo, se perfiló y buscó por abajo el palo largo para firmar el 4-2 y cerrar el partido.
El Chelsea de Xabi Alonso volvió a enseñar sus dos caras: el equipo arrollador capaz de destrozar al rival en cuestión de minutos y el conjunto vulnerable que puede convertir una goleada en un partido ajustado. Esta vez, Stamford Bridge terminó celebrando la primera versión, pese a que Gross maquiló el resultado con un cabezazo en el 90+4.
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