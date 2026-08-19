PREMIER LEAGUE
El Chelsea, en serios problemas por su 'sobrepoblada' plantilla
El club londinense debe dar salida a varios futbolistas para cumplir con el límite de 25 jugadores mayores de 21 años que permite la Premier League
El proyecto de Xabi Alonso al frente del Chelsea está llamado a recuperar la senda de la victoria en el conjunto londinense, tras una temporada pasada muy complicada en la que no lograron siquiera la clasificación a competiciones europeas, al quedar décimo en la tabla de clasificación.
Así, la inversión para reforzar la plantilla del primer equipo ha sido grande, acometiendo la llegada de futbolistas en prácticamente todas las líneas del campo. Sin embargo, independientemente de la capacidad económica para llevar a cabo dichas llegadas, el hecho de que la operación salida no esté siendo tan rápida en Stamford Bridge complica las cosas.
En este momento, los 'blues' superan el límite de jugadores que pueden inscribir según las normativas de la Premier League, por lo que algunos futbolistas quedarían sin inscribir si no son traspasados en los próximos días, antes del debut en la liga inglesa del lunes 24 de agosto contra el Fulham de Álvaro Arbeloa.
Máximo 25 jugadores mayores de 21 años
Actualmente, el Chelsea tiene 40 jugadores en la plantilla del primer equipo, mientras que las normativas de la Premier League solo permiten registrar a 25 mayores de 21 años. Aun así, el problema no sería de tan difícil solución, pues el conjunto 'blue' cuenta con 11 futbolistas menores de 21 que podrán ser inscritos y no afectarán a dicho cupo, debido a que a los nacidos después del 1 de enero del 2005 se les cuenta como Sub-21. De esta manera, para solventar el problema, el club inglés deberá desprenderse de, como mínimo, cuatro futbolistas, ya que de otra manera no podrían jugar minutos en Premier.
En la lista de transferibles aparecen varios futbolistas, aunque la intención con algunos pasaría más por darles salida en formato de cesión, como es el caso de Mamadou Sarr, Marc Guiu, Aaron Anselmino, Caleb Wiley, Shim Mheuka, Reggie Walsh, Omari Kellyman, Ryan Kavuma-McQueen o Kendry Paez. No obstante, en venta aparecen otros nombres: Romeo Lavia, Benoit Badiashile, Axel Disasi, Tosin Adarabioyo, David Datro Fofana, Liam Delap, Gabriel Slonina, Malo Gusto, Emmanuel Emegha, Deivid Washington, Pedro Neto, Dario Essugo e Ishé Samuels-Smith.
Además, habrá que prestar atención a como termina resolviéndose la carpeta de Enzo Fernández, pretendido por el Manchester City de su ex entrenador Enzo Maresca.
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