El Chelsea rompe su estrategia de mercado cuatro años después

El Chelsea acostumbra a ser uno de los grandes agitadores del mercado, al cerrar en prácticamente cada mercado a una gran cantidad de jugadores. Más allá de la gran inversión económica realizada para reconstruir de manera constante la plantilla del primer equipo, lo cierto es que, desde la venta de Abramovich al consorcio liderado por Todd Boehly el 22 de mayo de 2022, casi la totalidad de las operaciones respondían a una estrategia determinada: apostar por futbolistas jóvenes que no superaran los 25 años.

El plan parecía no tener fisuras, ya que al contar con futbolistas de corta edad es más probable lograr que se revaloricen y que mejoren sus prestaciones con el paso del tiempo, aunque ahora, con la inminente llegada de Maxence Lacroix, el Chelsea volverá a fichar a un jugador mayor de 26 años más de cuatro años después. El internacional con Francia llegará procedente del Crystal Palace a cambio de unos 61 millones de euros y con él los 'blues' se saltarán una especie de norma autoimpuesta desde que reforzaran el equipo con la llegada de Raheem Sterling en junio de 2022.

Maxence Lacroix, experiencia para subir el listón

En el presente mercado, sin contar a Lacroix, los de Stamford Bridge han realizado hasta seis fichajes: Morgan Rogers, procedente del Aston Villa con 23 años de edad; Marco Palestra, joven de 21 años incorporado de la Atalanta; Geovany Quenda, extremo del Sporting de Portugal de solo 19 años; Denner, lateral que llega de Brasil con la mayoría de edad recién cumplida; Dastan Satpaev, delantero centro de 18 años que ha dejado buenas sensaciones en el Kairat Almaty, y Emanuel Emegha, '9' de 23 años que llega del Estrasburgo.

Crystal Palace's Maxence Lacroix (R) and Manchester City's Claudio Echeverri / TOLGA AKMEN / EFE

Si bien el central francés tampoco es ni mucho menos un defensor extremadamente veterano, su llegada apunta a dar mayor experiencia al proyecto liderado por Xabi Alonso, después de una última temporada convulsa marcada por la salida de Enzo Maresca y por el fracaso sin paliativos de no lograr la clasificación a competiciones europeas, al finalizar la Premier League en un muy decepcionante décimo puesto. Así, pese a tener solamente 26 años, Lacroix ayudará a aumentar la edad media de una plantilla extremadamente joven, la cual cuenta con una media de 23,5 años de edad entre los 37 futbolistas que conforman el primer equipo.