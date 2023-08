El Chelsea recibe al Luton en busca de los primeros tres puntos

Los de Pochettino quieren ganar ante su gente tras sumar solo un punto en dos jornadas El Luton también busca la primera victoria de su historia en la Premier League

El Chelsea se prepara para recibir al Luton en Stamford Bridge para la Jornada 3 de la Premier League. Tras un empate contra el Liverpool en el debut liguero, y una derrota ante el West Ham United, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino sigue buscando encontrar su ritmo en esta temporada y conseguir por fin la primera alegría de la temporada.

Después de sacar un empate 1-1 contra un rival complicado como el equipo de Klopp, y dejar muestras prometedoras en ese primer duelo de la nueva temporada, el Chelsea sufrió una derrota por 3-1 ante el West Ham United en la segunda jornada. A pesar del gol de Carney Chukwuemeka y un empate momentáneo, los dos fichajes millonarios del Chelsea, Enzo Fernández y Moisés Caicedo, tuvieron un día para el olvido. Enzo Fernández falló un penalti mientras que Caicedo no estuvo acertado y además cometió un penalti. Pochettino confía en que su joven comenzará a funcionar pronto, ya que hay mucho talento joven y tienen que ensamblarse las piezas, y espera sumar ante el Luton los primeros tres puntos de la temporada.

No obstante, el Chelsea no debe subestimar al Luton. Aunque son un recién ascendido y empezaron con una dura derrota por 4-1 ante el Brighton en su debut en la Premier, el entrenador Rob Edwards y su equipo han tenido tiempo de sobra para preparar etse duelo ya que no jugaron la semana pasada. Con varios nuevos fichajes y algunos jugadores que ayudaron a asegurar el ascenso, el Luton buscará dar lo mejor de sí en Stamford Bridge, dando la sorpresa en el inicio de jornada.

La historia reciente entre estos dos equipos muestra un dominio del Chelsea, habiendo ganado los últimos dos enfrentamientos en la FA Cup. Sin embargo, el Luton buscará revertir esa tendencia y buscar su primera victoria sobre el Chelsea desde 1991.

Alineaciones probables

Chelsea: Robert Sánchez; Disasi, Silva, Colwill; Gusto, Enzo Fernandez, Caicedo, Chilwell; Gallagher, Sterling; Jackson.

Luton Town: Kaminski; Andersen, Lockyer, Bell; Kabore, Mpanzu, Nakamba, Chong, Giles; Adebayo y Morris.

Árbitro: R. Jones.

Estadio: Stamford Bridge.

Hora: 21.00H.