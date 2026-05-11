El Chelsea quiere a Xabi Alonso

El Chelsea necesita elegir bien este verano. Después del fiasco de Liam Rosenior y en plena crisis institucional, deportiva y emocional en Stamford Bridge, el club londinense sabe que no tiene margen de error. La próxima decisión en el banquillo puede marcar el rumbo de todo el proyecto. Por eso, en Stamford Bridge buscan un entrenador capaz de ordenar el vestuario, recuperar la confianza de las grandes estrellas y, sobre todo, devolver una identidad reconocible al equipo.

La lista de candidatos ha sido amplia y de mucho nivel. Sonó con fuerza el nombre de Andoni Iraola, aunque el técnico español parece muy vinculado al Crystal Palace. También se habló de Cesc Fàbregas, una opción atractiva por su pasado 'blue' y por el buen trabajo que está realizando en Italia, aunque el propio entrenador dejó claro que su intención es continuar en el Como.

Otro nombre encima de la mesa fue el de Xavi Hernández, libre tras cerrar su etapa en el Barcelona y con ganas de volver a entrenar en un proyecto ambicioso. Sin embargo, en las últimas horas, el perfil que parece haber ganado más fuerza es el de Xabi Alonso, junto al de Marco Silva, preparador del Fulham.

Xabi Alonso busca regresar a los banquillos después de ser cesado como entrenador del Real Madrid a media temporada / EFE

El técnico vasco se encuentra sin equipo tras no poder aplicar su estilo en el Santiago Bernabéu y permanece a la espera de una propuesta que encaje con su manera de entender el fútbol. Xabi no quiere precipitarse. Sabe que su próximo destino será clave para consolidar su carrera en los banquillos, después de hacer historia en el Bayer Leverkusen, y por eso analiza con calma cada posibilidad.

Según 'The Athletic', el Chelsea está dispuesto a intentar convencerlo de que acepte el reto de devolver al club a la élite del fútbol inglés. La misma fuente apunta que el entrenador español estaría abierto a escuchar la propuesta, aunque de momento no se ha tomado ninguna decisión definitiva.

Mucha inversión, pocos resultados

En Londres valoran especialmente su capacidad para construir equipos competitivos, su apuesta por un fútbol dinámico y su manera de manejar el vestuario. También entienden que su llegada podría servir como golpe de efecto para una plantilla que necesita volver a creer.

Cole Palmer, del Chelsea, ante Ilia Gruev, del Leeds / DAVID CLIFF / EFE

El Chelsea ha invertido mucho en los últimos años, pero no ha logrado transformar ese gasto en estabilidad ni en una estructura deportiva sólida. Por eso, la elección del nuevo entrenador se considera una prioridad absoluta.

Mientras tanto, Calum McFarlane continúa al frente del equipo de forma interina hasta el final de la temporada. El cierre del curso todavía puede dejar una alegría importante si el Chelsea consigue imponerse al Manchester City en la final de la FA Cup.

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Levantar el título no solo tendría un enorme valor simbólico para un club necesitado de buenas noticias, sino que también permitiría sellar el billete para la próxima Europa League, una vía continental que se ha complicado mucho a través de la Premier League. En ese contexto, el posible fichaje de Xabi Alonso aparece como una apuesta de presente, pero también como una declaración de intenciones para reconstruir el futuro.