El Chelsea prepara 100 millones por un jugador del Atlético

La salida de Enzo Fernández sobre la bocina del mercado y el fichaje frustrado de Lamine Camara ha dejado un boquete en el centro del campo 'blue'. La negativa a última hora del Mónaco a dejar salir al centrocampista senegalés dejó al Chelsea compuesto y sin novia.

El conjunto londinense ya había dado luz verde al traspaso de Enzo al Manchester City y le pareció poco ético echarse atrás. En resumen, Xabi Alonso perdió a una de las piezas más importantes del equipo y en su lugar no llegó nadie.

Ahora, el Chelsea tratará de arreglar el desaguisado en el mercado de invierno. Y desde Inglaterra publican que el jugador favorito para cubrir la vacante del argentino es el atlético Pablo Barrios, por quien están dispuestos a ofrecer 100 millones de euros.

El problema con el que se puede encontrar el conjunto inglés es que el centrocampista español, de 23 años, es la pieza angular de la sala de máquinas de Simeone y parece difícil que desde el Metropolitano le vayan a abrir las puertas fácilmente.

Barrios tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y la última temporada fue la de su consagración, aunque una lesión en los isquios le hizo perderse la parte final de curso y eso le dejó sin Mundial. De haber estado en perfectas condiciones físicas, era un fijo en la lista de Luis de la Fuente.

Xabi Alonso considera que el centrocampista del Atlético lo tiene absolutamente todo para triunfar en Stamford Bridge. Y que Barrios es el complemento perfecto para Moisés Caicedo en la medular. Músculo y creatividad.

La papeleta será negociar con el Atlético en enero. Los colchoneros ya han demostrado este verano con Julián Álvarez que desde la llegada de Apollo a la entidad el dinero no es una prioridad y serán un hueso duro de roer. En cualquier caso, el Chelsea ya ha elegido. Pablo Barrios es el sustituto ideal de Enzo y para cerrar su fichaje habrá que rascarse la billetera.