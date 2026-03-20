El Chelsea es un polvorín: topos en el vestuario, declaraciones incendiarias, lesiones y 'papelitos' tácticos insólitos

Liam Rosenior no gana para disgustos en el Chelsea. La entidad londinense es un auténtico polvorín y lo que parecía una temporada ilusionante está convirtiéndose en un sinfín de disgustos cuyo punto álgido llegó con la eliminación de la Champions League.

Una vez conocida su suerte en el sorteo de octavos de final, en Inglaterra nadie dudaba de que el PSG era el gran favorito frente al Chelsea, pero el resultado global (2-8) ahondó en una herida ya de por sí profunda. Los 'blues' sufrieron un duro correctivo en el Parque de los Príncipes encajando una manita por parte de los parisinos (5-2). Ya en Stamford Bridge, el objetivo no era otro que mejorar la imagen, sabedores de que la remontada era prácticamente imposible.

Pero no solo no trasmitieron buenas sensaciones, sino que volvieron a caer goleados frente a los de Luis Enrique, que sacaron a relucir todas las costuras del conjunto de un Liam Rosenior que es constantemente criticado y que mantiene ahora varios frentes abiertos.

Enzo vuelve a liarla

El primero apareció justo al finalizar la eliminatoria de Champions. En declaraciones a ESPN, el capitán Enzo Fernández dejó su futuro en el aire después de haber sido humillado por el PSG. Preguntado por si seguirá en el Chelsea la próxima temporada, el mediocentro argentino -con contrato hasta 2032- sorprendió a todos con sus palabras: "No lo sé. Quedan ocho partidos de Premier y la FA Cup. Luego está el Mundial y ya veremos".

Enzo Fernandez of Chelsea / EFE

Unas declaraciones que provocaron un pequeño terremoto en el vestuario del Chelsea y que obligaron a Rosenior a salir al paso. "Tuve una larga conversación con Enzo esta mañana antes del entrenamiento, no solo sobre sus comentarios, sino también sobre cómo se siente y cómo podemos mejorar como equipo. Es uno de los capitanes del club y lo que puedo decir es que dejó muy claro lo feliz que está aquí, cuánto desea ganar y la pasión que siente por nuestro éxito", aseguró el técnico inglés este jueves en la rueda de prensa previa al duelo de Premier ante el Everton.

El topo, cazado

Quiso calmar las aguas. Pero no es el único cisma producido en los vestuarios de Stamford Bridge. Muy sonada también fue una supuesta filtración que provocó un enfado tremendo en el propio Liam Rosenior. El técnico del Chelsea expresó su preocupación por el hecho de que los medios franceses conociesen la alineación del Chelsea en la ida mucho tiempo antes de presentarla y también la suplencia de Wesley Fofana para la vuelta, por lo que el británico se encargó de investigar lo sucedido.

El entrenador 'blue' desveló este jueves haber descubierto el origen de la filtración, aunque le restó importancia a lo sucedido: “Sabemos quién ha sido. No ha venido de ningún lugar con mala intención, ni hacia mí ni hacia el equipo. Sabemos de dónde viene y hemos resuelto la situación".

Dos lesiones y un 'papelito'

Y por si fuera poco, la suerte tampoco acompaña al Chelsea, que ve como dos de sus piezas clave se lesionan en el tramo decisivo de la temporada. Trevoh Chalobah estará seis semanas de baja después de retirarse en camilla frente al PSG al lesionarse en el tobillo en una disputa con Achraf Hakimi. No fue el único peaje extra que pagó el cuadro inglés ante los parisinos, puesto que el guardameta Filip Jörgensen, que protagonizó una actuación desastrosa cuando Rosenior le dio la titularidad en detrimento de Robert Sánchez, también se lesionó en la ida -en la ingle- y ha tenido que ser operado.

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Liam Rosenior dando instrucciones a Alejandro Garnacho en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League entre Chelsea y PSG / TV

Todo ello se suma a una imagen polémica y más bien cómica que coloca al técnico en entredicho: con un marcador global de 2-8, entregó una hoja con indicaciones tácticas a Alejandro Garnacho, que iba a ingresar al campo en el minuto 84' con todo el pescado vendido. "Incluso si respiro mal o si estornudo mal, se hablará de ello", se justificó ayer Rosenior. Lo dicho, el Chelsea es un auténtico polvorín... muy cerca de estallar, puesto que en estos momentos ni siquiera ocupa posiciones de Champions en la Premier League.