El Chelsea, en peligro por incumplir reglas financieras de la UEFA

Después de jugar con fuego con frecuencia, el Chelsea podría empezar a ver la llama más de cerca que nunca. El equipo londinense está en peligro tras incumplir con el fair play financiero que impone la UEFA a todos sus clubes, un contratiempo que podría privarle de participar en competiciones europeas a partir de la próxima temporada.

Todo tiene su origen en una zona gris que el equipo londinense aprovecha en la Premier League, pero que la UEFA no tiene intención de dejar pasar. El Chelsea anotó como ingresos una venta de activos a compañías del mismo dueño del club. El club registró en sus cuentas la venta de los dos hoteles valorados en 83 millones de euros a una propiedad de Todd Boehly. El organismo europeo, con medidas más firmes que la Premier League, no está dispuesta a permitir este tipo de operaciones, así que ha advertido al Chelsea del peligro que pueden afrontar.

La UEFA, inflexible con el fair play

La estrategia del club londinense se utilizó para evitar una sanción por registrar pérdidas superiores a los 105 millones de libras en tres años que permite la competición inglesa, aunque la UEFA, como explica 'The Times', será más dura en cuanto al fair play financiero se refiere. El organismo permite solamente unas pérdidas de 40 millones de euros en dos años, mientras que el Chelsea perdió 89 millones de libras solamente durante la temporada 2022-23. Si no consiguiesen hacer frente al desbarajuste económico que tienen, el Chelsea podría enfrentarse a una sanción sin poder participar en competiciones europeas durante la próxima temporada. El castigo no tendría efecto en la campaña actual, donde disputarán la Conference, aunque podría empezar a aplicarse a partir de la siguiente.

La temporada pasada, el Chelsea no disputó ninguna competición en Europa y este verano su gasto en fichajes no ha frenado con unas inversiones en jugadores de unos 200 millones de euros. La situación podría ser dramática para la entidad, un proyecto faraónico que podría toparse de frente con las reglas de la UEFA.