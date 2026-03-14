Chelsea - Newcastle: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Chelsea y Newcastle se enfrentan hoy sábado 14 de marzo en Stamford Bridge en el partido de la Jornada 30 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Chelsea - Newcastle y dónde ver el partido en España.

A dicho respecto, los de Liam Rosenior se presentan con apenas una victoria en sus últimos cuatro partidos, situados en el quinto lugar de la tabla y, en consecuencia, encaminados hacia la Europa League de la próxima temporada, algo que no cumple con las expectativas del entrenador pero que, por la condición física del plantel, parece inevitable.

"El cansancio es algo natural en el fútbol profesional. Se trata de superar esos momentos de fatiga y asegurarse de cuidarse, y de que los niveles y las cargas de entrenamiento sean los adecuados. Por ahora, mi enfoque y nuestra forma de trabajar se centran en cada partido: qué es lo mejor para que estos jugadores ganen y qué es lo mejor para que ganemos cada partido. Así será hasta el final de la temporada", explicó a principios de mes.

Por otro lado, los del Newcastle están en mitad de tabla, lo suficientemente lejos de la zona de descenso como para no preocuparse por perder la categoría pero, al mismo tiempo, a una distancia igual de considerable de los puestos altos de la tabla, lo cual parece un logro menor de lo que se esperaría de una plantilla como la que dirige Eddie Howe.

Con las ausencias de Guimarães y Ramsey, sumadas a un historial de 14 derrotas consecutivas ante el Chelsea (no ganan en un enfrentamiento directo desde 2012), las urracas tienen un horizonte oscuro de cara a su visita a Londres, sobre todo considerando que los blues no han perdido en casa en los últimos cinco partidos.

HORARIO DEL CHELSEA - NEWCASTLE DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Chelsea y Newcastle, correspondiente a la Jornada 30 de la Premier League, se disputa hoy sábado 14 de marzo a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CHELSEA - NEWCASTLE DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Chelsea y Newcastle se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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