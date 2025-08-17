El Chelsea paga las consecuencias del Mundial de Clubes y tropieza en su estreno

El Chelsea, vigente campeón del Mundial de Clubes, tropezó este domingo en su estreno en la Premier League en Stamford Bridge ante un sólido Crystal Palace, que logró un punto muy valioso en la primera jornada frente a un equipo cuya amplia plantilla sigue siendo una incógnita.

El encuentro comenzó con gran intensidad, como es habitual en la Premier, y la primera ocasión clara llegó en el minuto 3 para el Chelsea, con un cabezazo del español Marc Cucurella que sacó bajo palos Malang Sarr.

A partir de ahí, fue el Palace quien tomó la iniciativa con el trabajo en el medio de Adam Wharton y la movilidad ofensiva de Eberechi Eze, titular a pesar de los rumores que lo vinculan con el Tottenham.

Golazo anulado a Eze

Precisamente en las botas de Eze estuvo el primer gol del partido en el minuto 13, con un potente libre directo desde la frontal que sorprendió a Robert Sánchez, poco acertado en la acción. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado porque Marc Guéhi —también en el punto de mira de rumores de traspaso, en su caso al Liverpool— se encontraba a menos de un metro de la barrera en el momento del lanzamiento, una decisión que generó polémica, pero que se ajustó al reglamento.

Cinco minutos después, Jean-Philippe Mateta tuvo un mano a mano que Sánchez logró despejar, dando aire al Chelsea, que poco a poco fue equilibrando el encuentro y logrando aproximaciones aisladas al área rival, aunque sin generar verdadero peligro.

Cole Palmer y Neto lo intentaron con disparos lejanos, Acheampong remató de cabeza por encima del larguero y Trevoh Chalobah desperdició la ocasión más clara al enviar alto un balón franco dentro del área pequeña. La primera parte terminó cargada de tensión, con numerosas interrupciones y entradas fuertes que obligaron al árbitro a mostrar varias amonestaciones a ambos equipos, reflejo de un partido muy físico que se jugó al límite en cada duelo.

Un Crystal muy sólido

La segunda parte comenzó con una marcha más para los 'blues', que salieron decididos a conseguir los tres puntos, pero se toparon con la defensa cerrada del Palace, liderada por un Guéhi impecable.

En el minuto 55, Maresca dio entrada al joven brasileño Estevão, uno de los nuevos fichajes, que levantó a la grada con una jugada individual que no pudo concretar. Fue uno de los pocos destellos que pudo mostrar el joven.

A pesar de la falta de ocasiones y de goles, el encuentro fue muy táctico, donde el Palace esperaba atrás e intentaba salir a la contra, mientras que los 'blues' se topaban una y otra vez con el muro visitante, y aunque dominaban la posesión, no generaban ocasiones claras.

A pesar de los intentos finales, incluyendo un disparo de Eze desde fuera del área en el minuto 82 y un remate de Liam Delap en el 89', y el arreón en los seis minutos de añadido del conjunto local, el encuentro concluyó 0-0.

El Chelsea, uno de los candidatos al título, deja escapar sus primeros puntos en casa, mientras que el Crystal Palace refuerza su reputación como equipo sólido tras haberse proclamado campeón de la Community Shield el pasado domingo.