Mudryk rompe su sequía goleadora

El futbolista ucraniano abrió la lata en la victoria del Chelsea frente al Fulham Después de 260 días y 24 partidos pudo estrenarse con la elástica 'blue'

La victoria del Chelsea en Craven Cottage tuvo un nombre propio, Mykhaylo Mudryk. El futbolista ucraniano, 260 días después desde que aterrizara a Londres, marcó su primer gol con el conjunto 'blue' a los 18 minutos de juego para abrir la lata frente al Fulham en el último partido de la séptima jornada de la Premier League.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino venía de un mes de septiembre complicado, donde no había ganado ni un solo partido, en parte, porque ni siquiera habían conseguido meter la pelota entre los tres palos. Este hecho provocó que los atacantes fueran responsabilizados de los malos resultados y todas las miradas apuntaban a Mudryk, una de las estrellas del equipo y por la cual se pagaron 100 millones de euros (70 fijos y 30 en variables).

Off the mark in style! 🔥 pic.twitter.com/tq5ArP8Qd2 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 de octubre de 2023

"Estoy muy feliz, se lo merece. Los jóvenes necesitan tiempo. Se trata de adaptación. Fue un gran cambio para Mudryk cuando llegó aquí y no es fácil hacerse a un equipo que no es sólido. A veces la gente no tiene paciencia, pero nosotros estamos tranquilos", afirmó el técnico argentino, consciente de todas las críticas que había recibido su jugador hasta la fecha.

Los 24 partidos que hubo de espera para que se diera este suceso, al menos, ayudaron para que los londinenses consiguieran su segunda victoria de la temporada en la competición doméstica (la anterior fue ante el Luton).

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Mykhaylo, ya que fue sustituido al descanso por unos problemas musculares. "Sintió algo en el cuádriceps. No se sentía cómodo para seguir jugando. Esperemos que no sea un gran problema", concluyó Pochettino en rueda de prensa.