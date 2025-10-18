El Chelsea de Maresca hunde a Postecoglou

Enzo Maresca, con tres cambios al descanso, cambió el partido contra el Nottingham Forest, se llevó los tres puntos del City Ground y deja prácticamente sentenciado a Ange Postecoglou, que no ha ganado ninguno de los ocho partidos que ha dirigido.

Desde el despido de Nuno Espirito Santo, forjado por las diferencias con la directiva, el Forest ha perdido seis encuentros y empatado dos, manteniéndose fuera de las posiciones de descenso -por ahora- con cinco puntos, de los que cuatro los logró el técnico portugués.

Parece complicado ver un escenario en el que Postecoglou sobreviva a esta derrota, porque no pudo ni con un Chelsea que durante 45 minutos estuvo descompuesto por la falta en el centro del campo de Enzo Fernández, lesionado, y de Moisés Caicedo, que no estaba para disputar el partido completo.

Con el Chelsea hecho un desastre, Morgan Gibbs-White debió poner a los suyos por delante, pero erró dos goles bastante claros que hicieron que Postecoglou se llevara las manos a la cabeza y que mandaron un serio aviso a Maresca, que reaccionó con los cambios que ganaron el encuentro.

En el descanso metió a Caicedo, Gittens y Guiu y el impacto fue inmediato. En el minuto 48, Neto explotó en la banda ganándose espacio para poner un centro que Acheampong remató completamente solo en el área pequeña.

Tres minutos después, el portugués volvió a ser protagonista, esta vez con gol. En una falta indirecta en el balcón del área, Neto encontró un hueco entre la barrera y su disparo se lo tragó Matz Sels.

El Forest tuvo de nuevo ocasiones para marcar, pero fue incapaz de batir a Robert Sánchez y apenas 39 días después de su contratación se comenzaron a escuchar en el City Ground los cánticos de "Te van a despedir por la mañana, te van a despedir por la mañana". Conociendo el historial de Evangelos Marinakis, dueño del equipo, no sería raro que esta semana tomara la decisión de echar al australiano, que en la previa bromeaba con su futuro éxito: "Si me das tiempo, la historia siempre termina con un trofeo". Pues el tiempo se acaba.

Este triunfo, cerrado con el 0-3 de Reece James y la expulsión de Malo Gusto por doble amarilla, aúpa al Chelsea a la cuarta posición de la tabla, con catorce unidades, a dos del líder, el Arsenal, pero con un partido más, mientras que el Forest caerá a zona de descenso si Burnley, West Ham United o Wolverhampton Wanderers ganan esta jornada.