Chelsea - Manchester City: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Chelsea y Manchester City se enfrentan hoy domingo 12 de abril en Stamford Bridge en el partido de la Jornada 32 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Chelsea - Manchester City y dónde ver el partido en España.

A dicho respecto, el conjunto de Liam Rosenior ha estado en el ojo del huracán mediático a raíz de la suspensión de Enzo Fernández, quien declaró que "le gustaría vivir en Madrid, porque es una ciudad muy parecida a Buenos Aires" en medio de numerosas hipótesis sobre su salida del club londinense.

"Las conversaciones que tengo con mis jugadores individualmente, con Enzo, con cualquier miembro del equipo cuando se trata de este tipo de cosas, se quedan en privado", aclaró el entrenador inglés, quien se encuentra más enfocado en el pobre rendimiento del equipo y cómo revertirlo, pues vienen de solo una victoria en los últimos cinco partidos y, más específicamente, tres derrotas en sus últimas cuatro contiendas contra los Citizens.

Por otro lado, los dirigidos por Pep Guardiola no solo recientemente sumaron una nueva EFL Cup a su historial luego de vencer al Arsenal, sino que también destrozaron al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup y prometen hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que los Gunners se adjudiquen el premio de la liga.

Asimismo, el Manchester City se presenta en Stamford Bridge con cuatro victorias en sus más recientes seis visitas a estadios ajenos, y teniendo en cuenta que aún están a 9 puntos de distancia del conjunto de Mikel Arteta, no pueden dejar de sumar en ninguna jornada si quieren evitar que se conviertan en los nuevos campeones de Premier en aproximadamente tres fechas más.

HORARIO DEL CHELSEA - MANCHESTER CITY DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Chelsea y Manchester City, correspondiente a la Jornada 32 de la Premier League, se disputa hoy domingo 12 de abril a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL LIVERPOOL - TOTTENHAM DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Chelsea y Manchester City se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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