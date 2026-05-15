Chelsea - Manchester City: horario y dónde ver la final de la FA Cup por TV y en directo

Chelsea y Manchester Ciy se dan cita en el emblemático estadio de Wembley este sábado 16 de mayo para enfrentarse en la gran final de la FA Cup. La competición más antigual del campeonato inglés se prepara para conocer a nuevo campeón en una final que puede redondear la temporada de unos o maquillar la de otros.

Después de dejar por el camino a Liverpool y Southamptom en las últimas rondas, el Manchester City se prepara para el asalto al que sería el segundo título copero de la temporada después de la conquista de la Carabao Cup. Los de Pep Guardiola afrontan este decisivo partido inmersos en la carrera por la primera posición de la clasificación en la Premier League, que ahora mismo se encuentra en manos del Arsenal.

Más plácido fue el camino del Chelsea hacia Wembley, teniendo que medir sus fuerzas ante el modesto Port Vale y el Leeds. Los blues afrontan la final como última oportunidad de poder maquillar una temporada catastrófica, en la que de momento no han celebrado ningún éxito y en la que ya no tienen opciones de acceder a la Champions League

Enzo y Robert Sánchez envían al Chelsea a la final de la FA Cup / VINCE MIGNOTT

¿A qué hora se juega la final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City?

El partido entre Chelsea y Manchester City, correspondiente a la final de la FA Cup, se disputará en Wembley este sábado 16 de mayo a las 16:00 horas (CEST).

¿Dónde ver la final de la FA Cup por TV?

En España, la final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones.

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