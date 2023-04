Chelsea-Liverpool: duelo de necesitados

Bruno Saltor, técnico interino 'blue', buscará revertir la mala racha ante unos 'red' de Klopp que tampoco están finos El Chelsea aspira a entrar en Europa mientras que el Liverpool apura sus opciones de meterse en la 'zona Champions'

Chelsea y Liverpool afrontan este martes un duelo aplazado de la jornada 8 que en su momento ni siquiera en sus peores pesadillas esperaban encontrarse así llegados a abril. Ambos, muy necesitados, buscan cumplir objetivos de mínimos.

Los 'blues', con Graham Potter ya en la calle y el catalán Bruno Saltor como técnico interino, necesitan volver a sumar si no quieren descolgarse de la lucha por Europa. Aubameyang, Wesley Fofana, Mendy y Sterling son sus ausencias.

Más vacía tiene la enfermería Jürgen Klopp, que todavía no cuenta con Luis Díaz y tiene algunas dudas para el duelo aunque podrá poner un once de muchísimas garantías. El alemán reconoció en la previa que si está aguantando en la escabechina en los banquillos que está habiendo en la Premier es por el pasado y debe exprimir a sus jugadores para poder alcanzar, al menos, el top-4. Difícil, pero aún no imposible.

Alineaciones probables:

Chelsea: Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; James, Fernandez, Kante, Chilwell; Mount, Havertz; Joao Félix.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Jota; Nuñez.

Árbitro: Anthony Taylor.

Hora: 21.00.