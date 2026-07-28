El Chelsea le roba al Aston Villa su gran estratega

En el fútbol actual, cualquier pequeño detalle merece ser plenamente controlado, pues hasta la jugada más inesperada y puntual puede marcar el devenir de un encuentro y, por consiguiente, de una competición. Así, uno de los aspectos que más importancia ha acumulado en los últimos tiempos es el de las jugadas a balón parado, ya que algunos clubes resuelven una gran cantidad de partidos en los últimos años gracias a córners, faltas laterales e incluso saques de banda.

En la pasada temporada, el Arsenal de Mikel Arteta logró destacarse muchísimo en dicho ámbito, lo cual le facilitó a la postre proclamarse campeón de la Premier League y regresar a una final de la UEFA Champions League dos décadas después. Sin embargo, otro conjunto inglés habría alcanzado la misma cifra de goles a balón parado: el Aston Villa de Unai Emery.

De esta manera, el buen trabajo en esta faceta del último ganador de la Europa League sería debido en gran parte al trabajo del entrenador de jugadas a balón parado, Austin MacPhee. De hecho, el técnico combinaba durante los últimos cinco años su trabajo en el conjunto de la Premier League junto con su participación en la Portugal de Roberto Martínez, prueba de su renombre a nivel internacional.

MacPhee, a punto de aterrizar en Stamford Bridge

Tras una temporada decepcionante en la que no se lograron títulos ni la clasificación a competiciones europeas, el Chelsea inicia una nueva etapa de la mano de Xabi Alonso. Para intentar garantizar el éxito, más allá de la gran inversión en el mercado de fichajes, el extécnico de Real Madrid y Bayer Leverkusen estaría cerca de poder contar con los servicios del especialista a balón parado MacPhee, pues su llegada se da por sentada en Inglaterra.

Xabi Alonso en rueda de prensa / Neil Hall

Los 'blues' habrían logrado imponerse en la carrera por su 'fichaje' a otros clubes de la Premier League, así como a equipos de la Liga Saudí. No obstante, si bien es un secreto a voces que MacPhee sería uno de los miembros del personal que abandonarían Villa Park este verano tras haber ganado la Europa League bajo la dirección técnica de Unai Emery, el conjunto 'villano' tendría derecho a una indemnización por él, ya que su contrato incluiría una cláusula de rescisión específica.

En el tiempo que el Aston Villa ha podido contar con MacPhee, destaca el dato de cómo el equipo de Birmingham se convirtió en el que más goles a balón parado anotó entre las cinco grandes ligas en la campaña 23-24, así como el empate técnico con el Arsenal en este aspecto durante el pasado curso.