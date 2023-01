Chelsea: gran inversión, pésimo resultado

El Chelsea invirtió mucho dinero en verano por varios jugadores que no han dado la talla Los fichajes fallidos de Dembélé, Raphinha y Koundé, obligaron a tomar soluciones de urgencia a un precio desorbitado

El Chelsea es un polvorín. La que iba a ser una gran temporada para los 'blues' después de una inversión estratosférica en verano, se está convirtiendo en pesadilla. La goleada en la FA Cup ante el Manchester City no hace más que evidenciar, por un lado, la fragilidad defensiva del equipo y, por otro, la falta de proyecto del club provocado por la montaña rusa de sucesos que han afectado al club en estos últimos tiempos.

Y es que el club londinense no ha pasado, ni mucho menos, su mejor año. Después de coronarse en 2021 como campeón de la Champions y de convertirse en uno de los mejores equipos del mundo, la situación ha cambiado drásticamente en tiempo récord. La marcha de Abramovich en marzo de 2022 y la posterior llegada de Boehly supuso un antes y un después en el club. El nuevo mandatario fue un pollo sin cabeza durante el mercado de fichajes de verano, sin considerar el proyecto de Tuchel, al que acabó echando por una mala racha de resultados, sin considerar todo lo que hizo el entrenador por el club. Boehly, con el objetivo de "buscar juguetes nuevos" para su colección, se puso a intentar fichar a todo el mundo, si puedo bien, y si no, voy a por otro. Los fichajes frustrados de Dembélé y, sobre todo, de Raphinha y Koundé (que todo hacía indicar que acabarían en el Chelsea), provocó una reacción en cadena de fichajes que, a pesar de no ser para nada malos, se pagó un sobreprecio por cada uno de ellos. No por nada el Chelsea es, sin duda, el equipo que más ha gastado el último año. La marcha a coste cero de jugadores fundamentales como Christensen y Rudiger, obligó al club a actuar. Las incorporaciones de Fofana por más de 80 millones, Cucurella por más de 60 y Koulibally por más de 40, sumados a la nueva incorporación de Badiashille por 40 millones en este mercado invernal, suman un total de más de 230 millones solamente en defensas. El dato más llamativo es que los 'blues' tan solo han dejado la portería a cero en seis ocasiones esta temporada y se han disputado ya 25 partidos. Una estadística terrorífica para un club que destaca por su solidez defensiva.

Pero los fichajes de arriba tampoco acaban de cuajar. Tras un gran inicio de Sterling, que costó 55 millones, parece que su rendimiento está en caída y muchos ya cuestionan su fichaje. Además, Aubameyang, que costó 15 millones, tampoco está rindiendo como se esperaba y ya han fichado otro delantero, David Datro Fofana, por otros 12 millones. También se ha apostado por talento joven con Chukwuemeka, Slonina y Casadei, que entre los tres suman 42 millones más.

350 millones entre el mercado de verano y el de invierno. Una locura. Y lo que es peor, que a pesar de más y más fichajes, estando décimo en la tabla de la Premier, no parece que Graham Potter pueda revertir esta situación. Igual era mejor confiar más en Tuchel... Mucha inversión, poco proyecto.