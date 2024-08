El Chelsea ficha a una joya del Gremio de 16 años apadrinada por Neymar Jr.

Gabriel Mec no es el nuevo Neymar Jr. ni talvez no lo será nunca, pero su nombre ya va asociado al exblaugrana. 'O pai do craque' es el representante de este extremo muy habilidoso del Gremio, de tan solo 16 años, que acaba de comprometerse con el Chelsea.

Según se apunta desde Porto Alegre, la operación alcanzará los 24 millones de euros (20 en fijos más otros cinco en variables).Y el joven futbolista, que firma por cinco temporadas, permanecerá en Brasil durante los próximos dos años. Solo, a partir de la ventana que se iniciará el 1 de julio de 2026, con la mayoría de edad cumplida, podrá hacer el salto a Europa.

En el Gremio, donde se incorporó con tan solo 9 años, siempre lo han visto como un crack en potencia. En este 2024, actúa en el equipo Sub-20, una categoría superior a la que le tocaría por su edad. Ha sido vendido sin haber debutado en el primer equipo que dirige Renato Portaluppi.

Mec es un extremo diestro, que habitualmente juega por la izquierda, y con prestaciones de un futbolista ambidiestro. Puede actuar tanto en el centro del campo como en el ataque y destaca, fundamentalmente, por su depuradísima técnica individual. Vive para y por el dribling. Y son sus regates, conjuntamente con el hecho de que Neymar padre sea su agente, lo que le han convertido en una figura muy conocida en las redes sociales.

El Chelsea suma y sigue en sus incursiones en el fútbol brasileño. En junio, fichó a Estevao, un extremo zurdo del Palmeiras, por 45 millones de euros más, 16,5 en bonus. 'Messinho', que ya actúa en el primer equipo del Verdao, se incorporará a los Blues en julio de 2025 después del Mundial de Clubes. Este es un jugador top que está llamado a marcar una época en el fútbol mundial.

Desde de enero de 2023, los Blues han hecho otras tres operaciones en el mercado brasileño. Fichó al mediocentro Andrey Santos, del Vasco da Gama, por 12,5 millones de euros y ahora juega en su club satélite, el Racing de Estrasburgo.

Y, un año atrás, incorporó a dos futbolistas del Santos FC. El extremo zurdo Ángelo Gabriel, sobre el cual el Barcelona tenía una opción de compra preferente que no ejecutó, por 15 millones de euros y que encarará su segunda temporada en el Racing Estrasburgo. También del Peixe sacaron al '9' Deivid Washington, por 16 millones de euros. Esta última temporada, el delantero centro ha formado parte de la plantilla del equipo juvenil del Chelsea y Mauricio Pochettino le llegó a dar la alternativa.