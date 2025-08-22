El Chelsea 'despide' a Potter

Solo se han jugado dos jornadas de la Premier League y Graham Potter ya parece tener las horas contadas en el West Ham United. La segunda derrota de la temporada, en un triste y horroroso partido ante el creciente Chelsea de Enzo Maresca, deja al técnico inglés al borde de un despido inminente (1-5).

Los 'Blues', pese al varapalo de perder por lesión a Cole Palmer en el calentamiento y de verse con un gol, o mejor dicho golazo, de Lucas Paquetá, por detrás en el marcador en el minuto seis, remontaron con tres tantos en 19 minutos y acabaron coreando 'olés' ante un West Ham hundido.

La cara de Palmer, embutido en su abrigo y enfadado consigo mismo por un problema en el calentamiento, era la misma que tuvieron los aficionados del West Ham en el minuto 34, cuando habían visto que el zapatazo de Paquetá desde 25 metros -y en el que pudo hacer algo más Robert Sánchez-, fue neutralizado por tres aguijonazos del Chelsea.

Sin Palmer hay paraíso

Primero Joao Pedro empujó un córner peinado por Marc Cucurella en el primer palo, después Pedro Neto apareció en el segundo palo para convertir un envío de Joao Pedro y después Enzo Fernández transformó un jugadón de Estevao para el 1-3.

Quedaban once minutos de primera parte y eran muchos los aficionados que se iban a los vomitorios en busca de bebida, pero lo peor es que en el 55, cuando Moisés Caicedo hizo el cuarto en un error tremendo de Mads Hermansen en un córner, fueron muchos más los que se fueron, pero esta vez para no volver. Para qué malgastar una noche de viernes viendo cómo su equipo era destrozado.

Huelga decir que los 2000 aficionados 'desplazados' del Chelsea eran todo lo contrario. 'Olés', cánticos de: "sois una basura" y el recordatorio perenne de que son campeones del mundo.

Martillazo a Potter

Con el 1-5, en otro desastre a balón parado esta vez marcado por Trevoh Chalobah, los 'Hammers' se cansaron. No solo empezaron a desfilar en grandes hileras, también un niño saltó al césped y dos aficionados se enfrentaron con el personal de seguridad a empujones. Los pocos que quedaron cuando acabó el encuentro despidieron a los suyos con abucheos. El DJ no tuvo que poner la música demasiado fuerte para acallarlos porque eran apenas unos cientos.

El Chelsea suma cuatro puntos tras dos jornadas, colocándose líder provisional de la tabla, porque es el único equipo junto al West Ham que ha jugado dos encuentros. Los 'Hammers', tras caer en la primera jornada contra el Brentford por 3-1, son colistas con una diferencia de -7 goles.