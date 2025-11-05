El Chelsea denuncia racismo en la Youth League

El Chelsea ha denunciado supuestos gestos racistas hacia sus jugadores en el partido de la Youth League que disputaron este miércoles contra el Qarabag, según publicó el club en un comunicado.

El sub-19 del Chelsea ganó 5-0 al Qarabag y, en la celebración del 1-0 por medio de Sol Gordon, varios aficionados del Qarabag confrontaron a los jugadores. Según la cadena británica BBC, presente en el partido, varios testigos vieron y escucharon gestos y cánticos imitando a un mono (que, tradicionalmente, se identifica como racista).

El partido se paró durante varios minutos, en tanto que los jugadores ingleses se quejaron al árbitro.

"Estamos al corriente de un incidente ocurrido este miércoles en la Youth League, cuando después de marcar, varios jugadores fueron objetos de abuso racista por un individuo en el público. El racismo y toda forma de comportamiento discriminatoria es completamente inaceptable y no tiene lugar en el fútbol ni en la sociedad. Condenamos esta acción", dijo el Chelsea en un comunicado.

El conjunto inglés confirmó que sus jugadores tienen todo el apoyo del Chelsea y que han elevado una queja al delegado de la UEFA para que sea investigado.

A su vez, el Qarabag se ha disculpado y ha dicho que este comportamiento no refleja los valores de su club, además de comprometerse a investigar el incidente.