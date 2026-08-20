El Chelsea deja sin dorsal a Marc Guiu

El futuro de Marc Guiu parece que esta lejos de Londres. El equipo de Xabi Alonso no ha inscrito y no le ha asignado dorsal a Guiu para la próxima temporada, lo que confirma que los rumores de su posible salida del Chelsea podrían ser ciertos.

El ex del FC Barcelona llegó al Chelsea en el verano de 2024 a cambio de seis millones de euros, pero no ha disfrutado de la participación que esperaba durante sus dos temporadas en Stamford Bridge.

En este periodo, Guiu, de 20 años, apenas ha disputado 29 partidos y ha marcado ocho goles, la mayoría durante la Conference League conquistada por el conjunto londinense en 2025.

El pasado verano llegó a salir cedido al Sunderland, donde participó en tres encuentros y marcó un gol, pero el Chelsea decidió romper el acuerdo después de la salida de Nico Jackson y la lesión de Liam Delap en la delantera.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo tampoco parece haber modificado los planes del Chelsea con el atacante, que a sus 20 años todavía tiene tres temporadas más de contrato.

El Chelsea, así, no le ha asignado dorsal a Guiu para la temporada 2026/27 ya que el número 38, que es el que había utilizado la pasada temporada, pasa a manos de Tosin Adarabioyo.

David Datro Fofana y Axel Disasi son los otros dos jugadores del Chelsea que tampoco han recibido dorsal para esta temporada.

Por ahora, tal y como ha podido saber SPORT, Guiu valora diferentes ofertas para salir de la entidad 'blue'. Entre ellas, está una opción del Deportivo de la Coruña, lo que permitiría al delantero volver a España y competir en LaLiga EA Sports.

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A falta de unas dos semanas para el cierre del mercado de fichajes, Guiu tiene ahora la tarea de encontrar un equipo que le pueda dar protagonismo y minutos que necesita para seguir con su progresión.