El Chelsea culmina su semana magistral con un golpe a Premier

El Chelsea sacó un sufrido empate de Stamford Bridge ante el líder de la Premier League, el Arsenal (1-1) pese a haber jugado más de una hora con un jugador menos por la expulsión de Moisés Caicedo por una durísima entrada sobre Mikel Merino. Con este resultado, el equipo 'blue', que venció al FC Barcelona en el mismo estadio esta semana en Champions, iguala las fuerzas en las plazas delanteras de la liga y se coloca tercero a tan solo un punto del Manchester City y a seis de un Arsenal que parecía invencible.

El partido arrancó de la manera como lo hacen los derbis de Londres. Los nervios y la intensidad estuvieron presentes en ambos equipos desde el pitido inicial. Zubimendi, Cucurella y Mosquera se llevaron las primeras amonestaciones, pero pudieron ser muchas más. Antony Taylor, el árbitro del partido, puso el listón alto para poder jugar con los máximos jugadores posibles el máximo tiempo posible, pero no pudo dejar pasar la terrible entrada de Caicedo a Mikel Merino en el minuto 38 que le pidió revisar el VAR.

Pese al duro juego en el centro del campo y el buen juego defensivo, ambos equipos tuvieron alguna opción de marcar, pero la más clara fue para Martinelli justo antes del descanso que sacó de manera sublime Robert Sánchez.

Y ya a la vuelta de los vestuarios fue en la misma portería en la que Trevoh Chalobah encontró petróleo al peinar un córner en el primer palo para sorprender al otro portero español del partido, David Raya, y poner a los 'blues', con 10 jugadores, por delante en el marcador.

Tardó poco el Arsenal en poner más control en el juego y sacar rédito de su ventaja sobre el campo. Mikel Merino colocó el empate mediante un cabezazo de 'killer' en el área pequeña a un medido centro de Bukayo Saka.

Con el empate, Arteta dio más profundidad al equipo con la entrada de Odegaard, Madueke y, más tarde, Gyokeres. Saka y el ex 'blue' fueron los más insistentes por las bandas 'gunners', con el apoyo de Lewis-Skelly, pero el equipo no consiguió encontrar huecos entre las dos líneas defensivas que ubicó Enzo Maresca sobre el terreno de juego.

El Chelsea se centró en defender y dejar sus internadas ofensivas en manos de Garnacho y Delap, y acabó siendo salvador Robert Sánchez de nuevo. A tres minutos del final, el portero español sacó otra parada antológica a un disparo de Merino, muy parecida a la que mantuvo a su equipo vivo antes del descanso, y consiguió rascar un meritorio punto que da un golpe e iguala, aun más, la lucha por la Premier League.