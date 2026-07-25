El Chelsea no cuenta con Marc Guiu para la gira

El futuro de Marc Guiu vuelve a ser objeto de debate en el Chelsea. El delantero catalán no logra encontrar su lugar en Stamford Bridge y una salida parece la opción más probable para desencallar su situación.

Guiu llegó a la entidad 'blue' en 2024 tras abandonar el FC Barcelona a cambio de 6 millones de euros, en busca de nuevas oportunidades de las que creía que no iba a poder disfrutar como azulgrana. Sin embargo, dos temporadas después, parece que su periplo en el Chelsea está a punto de llegar a su fin.

Tras disputar únicamente 29 partidos con el conjunto inglés en dos campañas -su cesión al Sunderland que le hubiese dado minutos se rompió por la lesión de Delap, que obligó al Chelsea a repatriarle-, la carrera de Guiu no parece despegar por el momento, por lo que este próximo mercado de fichajes podría ser clave para él debido a su juventud.

Marc Guiu, goleador ante el Charlton Athletic en la FA Cup / X

Fuera de la lista de Xabi Alonso

En ese mismo contexto, el delantero nacido en Granollers, de tan solo 20 años, recibió ahora una nueva mala noticia: no forma parte de la convocatoria para acudir a la gira de pretemporada del Chelsea a pesar de que varios futbolistas de la plantilla siguen de vacaciones tras el Mundial.

La llegada de Xabi Alonso a Stamford Bridge podría haber provocado un 'reset' en cuanto a sus intenciones de futuro. Parecía que el exazulgrana podía tener la oportunidad de demostrarle al tolosarra de que era capaz de aportar su granito de arena. Pero nada más lejos de la realidad.

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Marc Guiu no ha entrado nunca en los planes del nuevo entrenador 'blue' y, al quedarse fuera de la gira por Australia, Malasia, Indonesia y Hong Kong, tampoco podrá colocarse en el escaparate a la vista de cualquier club europeo que pretenda ficharle.