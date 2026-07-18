El Chelsea considera intocable a João Pedro

A Deco se le han caído dos futuribles en menos de 24 horas. Si este viernes Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, calificó de intransferible a Julián Álvarez, ahora es João Pedro quien se aleja de la órbita azulgrana.

El delantero brasileño, que milita en el Chelsea, ha sido declarado intocable por el conjunto londinense. La entidad inglesa no tiene previsto escuchar ofertas durante este mercado de fichajes por un futbolista en el que tiene depositadas muchas esperanzas de presente y futuro. En Stamford Bridge consideran que el atacante debe ser una de las referencias del nuevo proyecto y, por ello, no contemplan abrir una negociación por su salida.

João Pedro, el delantero del Chelsea lo pondrá todo de su parte para fichar por el Barça / PETER POWELL

La confianza en João Pedro es máxima. El brasileño llegó al Chelsea en julio de 2025, después de que el club inglés desembolsara 50 millones de euros al Brighton para hacerse con sus servicios. Desde entonces, su progresión ha reforzado la apuesta de la entidad londinense, convencida de que está ante un delantero capaz de marcar diferencias durante muchos años.

Además, Xabi Alonso cuenta plenamente con él. El técnico tolosarra considera a João Pedro un atacante muy completo gracias a su polivalencia, su constante movilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones del frente ofensivo. Unas características que encajan a la perfección con la idea de juego que Alonso quiere implantar en Stamford Bridge.

Los nombres se agotan

La decisión del Chelsea supone un nuevo obstáculo para la dirección deportiva azulgrana. Después del portazo del Atlético con Julián Álvarez, el Barça ve cómo otro de los nombres que figuraban entre los posibles refuerzos para la delantera queda prácticamente descartado. Deco deberá seguir explorando el mercado en busca de alternativas que sí puedan convertirse en operaciones viables para este verano.

Y cada vez quedan menos nombres que puedan encajar en los esquemas de Hansi Flick. Recordemos que el Barça decidió no renovar el contrato a Robert Lewandowski y Ferran Torres podría hacer las maletas con destino al Paris Saint-Germain, en el último año de contrato del atacante valenciano.