¡El Chelsea se carga a Rosenior!

¡El Chelsea se carga a su entrenador! Liam Rosenior deja de ser técnico 'blue' 107 días después tras una nueva humillación sufrida este martes frente al Brighton que deja al equipo con pie y medio fuera de posiciones europeas.

En un comunicado hecho público este miércoles, el Chelsea aseguró que "ha rescindido hoy el contrato de su entrenador": "En nombre de todos en el Chelsea FC, nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento a Liam y a su equipo por todo el esfuerzo realizado durante su tiempo en el Club".

Rosenior aterrizó en Stamford Bridge el pasado 8 de enero tras la destitución de Enzo Maresca. Lejos de levantar el vuelo, el técnico inglés ha empeorado todos los números hasta el punto de caer a la séptima plaza de la Premier a seis puntos de la Liga de Campeones. Es más, podría terminar la jornada undécimo a nueve de Champions.

Cabe recordar que Rosenior firmó en invierno un contrato de seis años y medio, es decir, hasta junio de 2032, pero su periplo en Londres ha finalizado mucho antes de lo previsto. En su comunicado, el Chelsea destaca que "Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada".

Pero lo que quedó claro es que no supo hacerse con el vestuario 'blue', enfrentándose constantemente a filtraciones de lesiones y alineaciones y peleado en numerosas ocasiones con la prensa. "Esta no ha sido una decisión que el Club haya tomado a la ligera; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro", apuntan tras las cinco derrotas consecutivas en Liga, algo que no se veía desde el año del hundimiento del Titanic.

McFarlane, interino hasta junio

Será Calum McFarlane quien se hará cargo del banquillo del primer equipo de forma interina. El técnico inglés ya asumió ese mismo papel durante una semana mientras se buscaba sustituto para Maresca, pero en esta ocasión asumirá las riendas hasta final de temporada. "Mientras el Club trabaja para brindar estabilidad al puesto de entrenador principal, emprenderemos un proceso de autorreflexión para realizar el nombramiento adecuado a largo plazo", exponen.

"Calum McFarlane se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada, con el apoyo del cuerpo técnico del club, mientras nos esforzamos por lograr la clasificación para competiciones europeas y avanzar en la FA Cup", concluye el comunicado.

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Esos son precisamente los únicos objetivos del Chelsea, que ya tiene prácticamente imposible la Champions pero que peleará por entrar en Europa League o Conference. En cuanto a la FA Cup, los 'blues' se miden este fin de semana al Leeds en semifinales.