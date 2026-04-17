El Chelsea blinda a la estrella que coqueteó con el Madrid: Caicedo, renovado hasta 2033

El Chelsea no sea anda con tonterías. Moisés Caicedo, uno de los pilares del proyecto 'blue', ha renovado su contrato hasta 2033. Casi un contrato vitalicio. El ecuatoriano, que llegó a Stamford Bridge en 2023 procedente del Brighton & Hove Albion a cambio de 123 millones de euros, ha reforzado su compromiso con el Chelsea con su consiguiente mejora de sueldo, después de casi tres años en los que se ha convertido en uno de los mejores pivotes de la Premier League.

A sus 24 años, Caicedo ha jugado 140 partidos para el Chelsea y ha marcado ocho goles. "Estoy muy contento por haber renovado. Creo en este equipo y en este club y en que vamos en la dirección correcta. Hay mucho que podemos lograr y tengo mucha hambre de ello y de mejorar cada día. Quiero ganar más títulos con el Chelsea y darlo todo por este club", aseguró tras la ampliación de su contrato.

Se vivieron unos días convulsos en el vestuario 'blue' tras la polémica generada por las declaraciones de Enzo Fernández, quien dejó entrever su interés por vivir en Madrid durante el último parón internacional. El club consideró que sus palabras cruzaban una “línea roja” y, su técnico, Rosenior, decidió sancionarle con dos partidos de suspensión.

Unos días más tarde, el ecuatoriano reconoció abiertamente en una entrevista con 'AS' que no cerraba la puerta a una posible salida al Real Madrid, aunque dejó claro que "tengo contrato con el Chelsea y quiero ser una leyenda allí".

Noticias relacionadas

En su etapa en Londres, Caicedo ha ganado dos títulos: una Conference League y el Mundial de Clubes. Esta temporada, el equipo de Liam Rosenior está en semifinales de la FA Cup y lucha por clasificarse a la próxima edición de la Champions League.