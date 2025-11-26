El Chelsea blinda a Cucurella en secreto

Desde la Eurocopa de 2024, nadie duda de que Marc Cucurella es uno de los mejores laterales del planeta. El futbolista catalán, clave para Luis de la Fuente desde el torneo en Alemania y uno de los pesos pesados de un Chelsea que vuelve a ilusionar a su afición bajo las órdenes de Enzo Maresca, volvió a cuajar un auténtico partidazo ante el Barcelona en Champions League. Su enésima exhibición esta temporada se produjo ante un superclase como Lamine Yamal.

Cómo cambian las cosas. En el verano de 2023, el Chelsea estuvo cerca de dejar salir a Cucurella por unos 30 millones de euros, y hoy, seguramente, ni se sentaría a negociar por el doble. Por aquel entonces, con Mauricio Pochettino en el banquillo, el catalán no rendía a este nivel y fue uno de los elegidos en el club para hacer caja y aligerar la plantilla.

Cucurella es una pieza clave del Chelsea FC / Chelsea FC

Sin embargo, su sacrificio, actitud y compromiso se impusieron. Continuó en Stamford Bridge y se hizo dueño y señor del carril izquierdo. Y para que siga siéndolo, el Chelsea llevó a cabo una megarenovación en secreto que se ha mantenido oculta hasta ahora. Según Fabrizio Romano, Cucurella firmó a principios de temporada un nuevo contrato con el club londinense, aunque aún no haya sido oficializado.

Blindado desde agosto

Tal y como detalla el especialista en el mercado de fichajes, el Chelsea tiene blindado a Cucurella desde agosto y asegura que el acuerdo está cerrado pese al silencio 'blue'. Fichado por 65,3 millones de euros en 2022, procedente del Brighton, el contrato original de Cucurella con el Chelsea se extendía hasta el 30 de junio de 2028. No obstante, la entidad inglesa entendió que su paso adelante en el equipo debía ir acompañado de una mejora salarial notable.

Trump entrega la medalla de campeón del Mundial de Clubes a Cucurella. / Kevin Lamarque / AP

La noticia de su renovación secreta coincidió con su exhibición ante el Barça. Estevao se llevó los mayores elogios por su gran gol y desparpajo, pero no hay que olvidar que Cucurella provocó la expulsión de Ronald Araujo en los últimos minutos del primer tiempo. Según 'Sofascore', fue el mejor jugador del partido con una valoración de 8,2.

Por el momento, se desconocen los detalles de la renovación, que tampoco ha confirmado el club, pero todo indica que Cucurella podría convertirse en uno de los mejor valorados de la plantilla. Al menos, en el césped se lo gana semana tras semana.