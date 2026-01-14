En directo
FÚTBOL INTERNACIONAL
Chelsea-Arsenal, sigue en directo el partido de la Carabao Cup, hoy en vivo
Sigue el minuto a minuto de la ida de las semifinales de la Carabao Cup entre Chelsea y Arsenal
Arnau Montserrat
Sigue el minuto a minuto del Chelsea-Arsenal en SPORT.
M.8 / 0-1
La pone Rice desde la esquina al segundo palo, sale a por uvas Robert Sánchez y White, de cabeza, adelanta a los 'gunners' en Stamford Bridge.
M.7 / 0-1
¡GOOOOOOOOOL DEL ARSENAL! GOOOOOOL DE WHITE.
M.5 / 0-0
Intentaba Timber superar a Chalobah. Estuvo rápido el defensor 'blue'. De momento sin ocasiones para ninguno de los dos equipos.
M.2 / 0-0
Saca el primer saque de esquina Cucurella. Es el primero del partido.
M.1 / 0-0
¡ARRANCA EL PARTIDO EN LONDRES! Arranca la ida de la semifinales de la Carabao Cup entre Chelsea y Arsenal.
¡Saltan los futbolistas al césped de Stamford Bridge!
También ganó el Arsenal en su cita con la FA Cup, 1 a 4 contra el Portsmouth. Los de Arteta son líderes en la Premier League. Suman 18 puntos más que el Chelsea.
Llega el Chelsea a la cita después de romper una racha de 5 partidos consecutivos sin ganar. Lo hizo en la FA Cup, 1 a 5 contra el Charlton.
Por este 11 apuesta hoy Mikel Arteta:
El 11 de Liam Rosenior para este partido de ida de la semifinales de la Carabao Cup:
