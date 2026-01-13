Chelsea - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de semifinales de la EFL Cup

Chelsea y Arsenal se enfrentan este miércoles 14 de enero en Stamford Bridge en el partido de ida de las semifinales de la EFL Cup 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Chelsea - Arsenal y dónde ver el partido en España.

En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Liam Rosenior llegó a la instancia tras eliminar al Cardiff (3-1) en los cuartos de final, al Wolves (4-3) en la cuarta ronda y al Lincoln City (2-1) en la tercera.

De igual forma, los comandados por Mikel Arteta lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre el Crystal Palace (1-1, 8-7 p.p.), el Brighton (2-0) y el Port Vale (2-0), respectivamente.

HORARIO DEL CHELSEA - ARSENAL DE LA EFL CUP

El partido entre Chelsea y Arsenal, correspondiente a la ida de las semifinales de la EFL Cup, se disputa este miércoles 14 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CHELSEA - ARSENAL DE LA EFL CUP

En España, el partido de EFL Cup entre Chelsea y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de EFL Cup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.