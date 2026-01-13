EFL CUP
Chelsea - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de semifinales de la EFL Cup
Conoce cuándo y cómo ver el partido de semifinales de EFL Cup entre Chelsea y Arsenal
Chelsea y Arsenal se enfrentan este miércoles 14 de enero en Stamford Bridge en el partido de ida de las semifinales de la EFL Cup 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Chelsea - Arsenal y dónde ver el partido en España.
En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Liam Rosenior llegó a la instancia tras eliminar al Cardiff (3-1) en los cuartos de final, al Wolves (4-3) en la cuarta ronda y al Lincoln City (2-1) en la tercera.
De igual forma, los comandados por Mikel Arteta lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre el Crystal Palace (1-1, 8-7 p.p.), el Brighton (2-0) y el Port Vale (2-0), respectivamente.
HORARIO DEL CHELSEA - ARSENAL DE LA EFL CUP
El partido entre Chelsea y Arsenal, correspondiente a la ida de las semifinales de la EFL Cup, se disputa este miércoles 14 de enero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL CHELSEA - ARSENAL DE LA EFL CUP
En España, el partido de EFL Cup entre Chelsea y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de EFL Cup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- La versión del Madrid sobre el gesto antideportivo de Mbappé con el Barça
- Destitución de Xabi Alonso, en directo: última hora del despido del entrenador del Real Madrid, en vivo
- Oficial: El Real Madrid destituye a Xabi Alonso y nombra a Arbeloa como entrenador
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Lo que no se vio del Barça - Madrid de Supercopa: no todos celebraron el gol de Raphinha, el enfado madridista y los movimientos en el palco VIP
- Dembélé rechaza la propuesta del PSG: quiere cobrar el doble