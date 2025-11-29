Chelsea - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Chelsea y Arsenal se enfrentan este domingo 30 de noviembre en Stamford Bridge en el partido de la Jornada 13 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Chelsea - Arsenal y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Enzo Maresca llegará a la disputa luego de haber derrotado al Burnley (2-0), derrotado al Wolves (3-0), derrotado al Tottenham (1-0) y perdido contra el Sunderland (2-1), de manera que se ubica en el segundo puesto de la tabla con 23 puntos y +12 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Mikel Arteta registraron una victoria sobre el Tottenham (4-1), un empate con el Sunderland (2-2), una victoria sobre el Burnley (2-0) y una victoria sobre el Crystal Palace (1-0), por lo que se ubican en el lugar número 1 de la clasificación con 29 puntos y +18 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL CHELSEA - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Chelsea y Arsenal, correspondiente a la Jornada 13 de la Premier League, se disputa este domingo 30 de noviembre a las 17:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CHELSEA - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Chelsea y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.