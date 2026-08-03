El Chelsea agita el mercado: 400 millones para Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Chelsea no solo ha supuesto el inicio de un nuevo proyecto deportivo en Stamford Bridge. También ha abierto la puerta a una nueva reconstrucción de una plantilla que vuelve a situar al club londinense como el gran agitador del mercado europeo. A falta de varias semanas para el cierre de la ventana estival, el desembolso de los 'blues' se acerca ya a los 400 millones de euros, una cifra que vuelve a colocar al Chelsea en una dimensión económica difícilmente alcanzable para el resto de clubes del continente.

La política de inversión impulsada por la propiedad de Todd Boehly y Clearlake Capital no ha cambiado. Si en los últimos mercados el club apostó por acumular jóvenes talentos con contratos de larga duración, este verano la estrategia combina futbolistas de presente inmediato con perfiles de enorme proyección para acelerar la reconstrucción del equipo bajo las órdenes del técnico español.

Xabi Alonso en rueda de prensa / Neil Hall

El último movimiento ha sido la incorporación por cerca de 40 millones de euros del argentino Valentín Barco, procedente del Strasbourg, otro de los clubes que forman parte del ecosistema de BlueCo. El internacional albiceleste firma hasta 2033 y se incorpora a la disciplina de Xabi Alonso para reforzar una plantilla que no ha dejado de crecer durante todo el verano.

Un festival en el mercado

Antes de Barco ya habían aterrizado varios nombres de peso. El Chelsea cerró la contratación de Morgan Rogers para apuntalar el ataque en un histórico traspaso (138M), incorporó al central Maxence Lacroix (60M) para fortalecer la defensa y apostó por el joven lateral italiano Marco Palestra (57M) como una inversión de presente y futuro. A ellos se ha sumado también el veterano delantero Danny Welbeck (5.8M), una operación de coste mucho más reducido, pero que responde a la intención del club de añadir experiencia a un vestuario repleto de jóvenes futbolistas.

Asimismo, el Chelsea desembolsó alrededor de 50 millones de euros por Geovany Quenda, una de las grandes joyas del Sporting de Portugal; 25 millones por el delantero neerlandés Emmanuel Emegha, procedente del Strasbourg; cerca de 10 millones por el lateral brasileño Denner, fichado del Corinthians; y unos 2,4 millones de euros por el prometedor atacante kazajo Dastan Satpaev, incorporado desde el Kairat.

El Chelsea paga 137 millones por Morgan Rogers / 'X'

La suma de todas estas operaciones ha disparado la inversión 'blue' hasta rozar los 400 millones de euros, una cifra que convierte nuevamente al Chelsea en el gran protagonista del mercado internacional. El gasto del conjunto londinense supera ampliamente al de la mayoría de gigantes europeos y confirma una tendencia que se ha repetido desde la llegada de la actual propiedad: el Chelsea continúa utilizando el mercado como la principal herramienta para acelerar su crecimiento deportivo.

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Ahora la incógnita pasa del terreno económico al deportivo. Después de varios mercados batiendo récords de inversión, la exigencia será inmediata para Xabi Alonso. El técnico español tendrá que convertir una plantilla construida a golpe de talonario en un equipo capaz de competir por la Premier League y recuperar protagonismo en Europa. Porque, una vez más, el Chelsea ha demostrado que está dispuesto a gastar como nadie. Falta comprobar si esta vez la inversión se traduce también en títulos.