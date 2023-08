El Chelsea de los 1.000 millones

Los 'blues' han realizado una inversión mastodóntica en los 15 primeros meses de la era Boehly Muchos de estos fichajes no han conseguido hacerse un hueco en el once titular

La llegada de Todd Boehly a la presidencia del Chelsea ha puesto patas arriba el mundo del fútbol. El empresario norteamericano aterrizó en Stamford Bridge decidido a realizar una reestructuración completa de la plantilla, y por el camino ha dejado fichajes récord incluso para el disparatado mercado ingles. No en vano, sus 15 primeros meses en la entidad 'blue' se han saldado con un gasto de 1.000 millones de euros en el mercado de fichajes.

El fichaje de Moisés Caicedo, el último en oficializarse, ha supuesto la enésima exhibición de músculo económico por parte del Chelsea. Los 133 millones de euros invertidos en el centrocampista ecuatoriano le convierten en el fichaje más caro de la historia de la Premier League, desbancando a Declan Rice, recién llegado al Arsenal a cambio de 122 millones de euros. La calidad se paga, y los 'blues' no muestran reparos en el momento de seguir esta premisa al pie de la letra.

No en vano, el récord de traspaso más caro en la historia de la Premier League ya pertenecía al Chelsea antes de la llegada de la última ventana de fichajes. En Enero, el cuadro 'blue' desembolsó 121 millones de euros al Benfica para contratar los servicios de Enzo Férnandez, que junto a Caicedo dará forma al centro del campo más costoso del planeta.

Caicedo y Enzo no suponen, ni mucho menos, un asterisco en la política de fichajes de Todd Boehly. El magnate norteamericano no ha tenido problemas en el momento de rascarse el bolsillo para confeccionar una plantilla competitiva, y así lo ejemplifican las llegadas de Fofana, Mudryk, Cucurella, Nkunku o Sterling. Por todos ellos se han invertido grandes cantidades pero, ya sea por lesiones o por falta de continuidad ante la feroz competencia, ninguno se ha asentado en el once titular.

Más sorprendente aún es el caso de Koulibaly. El senegalés llegó procedente del Nápoles a cambio de 38 millones de euros con el objetivo de liderar la zaga 'blue'. Apenas un año después, hizo las maletas para iniciar una nueva aventura en el fútbol saudí.

Pero no todo son gastos en el nuevo Chelsea. Kante, Mendy, Havertz, Mount y Kovacic son algunos nombres que han formado parte de la limpieza de vestuario llevada a cabo a lo largo de este verano. Paradójicamente, todos ellos fueron capitales en la conquista de la última Champions y la última Premier que figura en las vitrinas de Stamford Bridge.

Para poner en valor la mastodóntica inversión del Chelsea en el mercado, tan solo hace falta compararla con la realizada por los equipos de LaLiga EA Sports. Y es que, desde verano de 2022, los londinenses superan ampliamente el gasto de fichajes de la suma de los 20 equipos de la Primera División española, que entre todos llevan invertidos 893 millones.

Los fichajes más caros de la era Boehly

Moisés Caicedo (Brighton): 133 millones de euros Enzo Fernández (Benfica): 121 millones de euros Wesley Fofana (Leicester): 80,4 millones de euros Mykhaylo Mudryk (Shakhtar): 70 millones de euros Marc Cucurella (Brighton): 65,3 millones de euros Christopher Nkunku (RB Leipzig): 60 millones de euros Raheem Sterling (Manchester City): 56,2 millones de euros Axel Disasi (Mónaco): 45 millones de euros Benoît Badiashile (Mónaco): 38 millones de euros Kalidou Koulibaly (Nápoles): 38 millones de euros Nicolas Jackson (Villarreal): 37 millones de euros Noni Madueke (PSV): 35 millones de euros Malo Gusto (Lyon): 30 millones de euros Lesley Ugochukwu (Rennes): 27 millones de euros Robert Sánchez (Brighton): 23 millones de euros