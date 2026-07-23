El chantaje nunca visto en el fútbol: se sienta en el césped y cancela el entrenamiento de los Wolves para forzar su traspaso

No es noticia que un futbolista fuerce la situación para que su club le deje marchar. De hecho, se ha visto recientemente cómo Julián Álvarez le pedía públicamente al Atlético de Madrid que le dejase "cumplir un sueño" con su marcha al FC Barcelona. Pero lo que no había sucedido jamás es el chantaje que protagonizó un jugador de los Wolves.

Se trata de Toluwalase Arokodare, delantero centro nigeriano del club descendido a la Championship que, tras ser informado de que ya no formaba parte del primer equipo, decidió sentarse literalmente en el césped para provocar la cancelación de un entrenamiento, según informó la 'BBC'.

El futbolista, internacional con su selección, se plantó durante una sesión de trabajo de su equipo el pasado lunes y se negó a abandonar el terreno de juego, por lo que el técnico César Peixoto se vio obligado a suspender el entrenamiento.

Su chantaje tiene como objetivo final exigirle al Wolverhampton que le permita marcharse a la Fiorentina, tras haber rechazado una oferta del club de la Serie A. Critica Arokodare que su equipo -que le fichó por 25 'kilos' hace solo un año- le impida marcharse a Italia para aceptar una oferta del Trabzonspor turco que solo beneficia a la entidad inglesa y que no interesa al nigeriano.

Tras la información publicada desde Inglaterra, el futbolista decidió romper su silencio este jueves asegurando de que los hechos filtrados son "inexactos": "A lo largo de mi carrera, siempre me he sentido muy orgulloso de comportarme de manera profesional y de mantener los más altos estándares de entrenamiento".

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"Mi compromiso siempre ha sido prepararme lo mejor posible para poder aportar al equipo y a mis compañeros siempre que se me requiera. Sigo bajo contrato con los Wolves y mi única intención es cumplir con mis responsabilidades de forma profesional: entrenando, haciendo mi trabajo y contribuyendo al equipo tal como estipula dicho contrato", escribió Tolu Arokodare en sus redes sociales.