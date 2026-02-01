Chadi Riad vuelve a escena: fin a un infierno de 378 dias

Dos problemas de rodilla y solo cuatro partidos con su nuevo club desde agosto de 2024. Este ha sido el calvario diario de incertidumbre y dolor que ha tenido que soportar Chadi Riad, que, por fin, parece empezar a dejar atrás este infierno. El camino ha sido largo, pero de nuevo el canterano culé tiene una oportunidad vital para demostrar por qué en la Premier League se peleaban por ficharlo hace dos veranos.

El defensa marroquí, uno de los centrales con más potencial de LaLiga hace un par de años, firmó por el Crystal Palace después de dejar grandes sensaciones en el Real Betis de Manuel Pellegrini. Chadi Riad acabó en Heliópolis en busca de minutos de juego que no tenía asegurados en Barcelona, y aprovechó la oportunidad a lo grande. Ese era su plan también en la Premier League, pero no pudo demostrar toda la jerarquía y contundencia que exhibió en España. La rodilla no se lo permitió.

Chadi Riad regresó ante el Stockport en FA Cup tras más de cuatro meses lesionado / @chadiriad17

Potencia física, juego aéreo poderoso, buen pie para jugar el balón, zurdo… Tenía condiciones para dejar en anécdota los 15 millones de euros que el cuadro londinense pagó al Betis para firmarlo (una parte fue para el Barça) y para consagrarse en la línea defensiva de un Oliver Glasner que no pudo incluirlo en sus planes. En total, se perdió 60 partidos con los ‘eagles’.

La cronología de un infierno de 378 días

El debut de Chadi Riad con el Crystal Palace se remonta al 24 de agosto de 2024, ante el West Ham. Tras sumar 10 escasos minutos, y volver a jugar tres días después en un duelo de EFL Cup contra el Norwich City, no volvería a pisar un terreno de juego por una lesión de rodilla hasta el 6 de enero de 2025, aunque fue con el equipo sub-21, para coger rodaje y probarse físicamente.

Chadi Riad, jugador del Crystal Palace / Instagram

El ensayo tuvo buen resultado, ya que, pocos días después, el 12 de enero, jugó los 90 minutos contra el Stockport en FA Cup. Una buena noticia que su entrenador celebró, aunque de manera anticipada: el central marroquí no volvería a vestirse de corto hasta el 10 de enero de 2026, cuando disputó media parte contra el sub-21 del Chelsea. Su regreso al primer equipo no se produciría hasta 13 días después, el 25 de enero, curiosamente ante el mismo rival, pero esta vez contra el Chelsea que dirige Liam Rosenior.

No pudo celebrarlo como le hubiera gustado, ya que su equipo perdió en Selhurst Park (1-3), pero, por fin, 378 días sin pisar el primer equipo, pudo volver a competir ante futbolistas de primer nivel. Pese a ello, el plan en el Crystal Palace está clarísimo: mucha calma.

Sin prisa, pero sin pausa

Después de jugar un cuarto de hora contra el Chelsea, Chadi Riad volvió a sumar minutos con el sub-21. La intención del club ‘eagle’ es proteger al jugador y asegurar una recuperación total, sin riesgos de recaída. Con la salida de Marc Guéhi al Manchester City este mes de enero —líder de la defensa del Crystal Palace—, Chadi Riad tiene una oportunidad de lujo para crecer en la zaga de Glasner.

El técnico austriaco apuesta por una defensa de tres, y sin contar al marroquí, no dispone de demasiadas opciones para completarla. De este modo, cuando recupere el rodaje competitivo necesario, Chadi Riad apunta a ser una pieza importante en el equipo. Por ello, según señalan desde Inglaterra, el club habría rechazado ofertas del Mallorca y del Sheffield para llevárselo cedido en este mercado invernal.