Cesiones, préstamos rotos y una plantilla enorme: lo que esconde el alocado mercado del Chelsea

El mercado de fichajes del verano de 2025 volvió a confirmar lo que ya es marca de la casa en Stamford Bridge: Chelsea no levanta el pie del acelerador. Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y João Pedro se sumaron a una plantilla que ya en 2024 había sido la más cara jamás construida. La cifra de gasto acumulado en transferencias desde 2022, con la llegada de Todd Boehly, supera ampliamente los 2.000 millones de euros, y la inversión sigue creciendo.

Todd Boehly, empresario y propietario del Chelsea / X

Más allá de las grandes incorporaciones de este verano, el club ha asegurado el futuro con una batería de jóvenes talentos: Geovany Quenda (17 años), Dario Essugo (20), Kendry Páez (17), Estevão Willian (18), Mike Penders (19) o Mamadou Sarr (19). El patrón se repite: adquisiciones tempranas, contratos largos -de entre siete y nueve temporadas- y un salario medio más bajo en comparación con el desembolso de sus fichajes.

PROYECTO A FUTURO... MULTITUDINARIO

La idea, según Boehly, es clara: formar un “portafolio joven” que pueda dar rendimiento deportivo a largo plazo y, al mismo tiempo, revalorizarse para futuras ventas. El Chelsea presume ya de tener la plantilla más joven de la Premier, con una media de 23 años y 5 meses, y su planificación de contratos lo sitúa como el club con mayor estabilidad de cara al futuro inmediato, según el CIES Football Observatory.

El riesgo, sin embargo, es evidente con una plantilla multitudinaria. Contratos tan largos aseguran patrimonio contable, pero también inmovilizan recursos si un jugador no rinde o queda fuera de los planes deportivos. El caso de Mykhailo Mudryk -suspendido tras un positivo en un control antidopaje y con contrato hasta 2031- es un ejemplo de lo complejo que puede ser gestionar estos compromisos. Además, no todos los jóvenes aceptan la falta de minutos: Renato Veiga se marchó vendido al Villarreal, por citar un caso.

En el plano financiero, el club insiste en que cumple con las normas de sostenibilidad de la Premier League, aunque lo ha logrado con lo que analistas califican como “ingeniería contable”: ventas de activos inmobiliarios a empresas vinculadas, operaciones cruzadas de cantera (como Ian Maatsen al Aston Villa y la llegada de Omari Kellyman) y salidas masivas de jugadores. Para ello ayudó la inclusión del Estrasburgo, equipo de la multipropiedad 'blue', y que tiene en sus filas cedidos -Sarr o Páez- y fichados del Chelsea -Chilwell o Amougou-. Además, la clasificación a la Champions League y los ingresos por ganar el Mundial de Clubes en Estados Unidos fueron el oxígeno necesario para mantener el equilibrio entre invertir y formar una plantilla kilométrica en cada una de sus líneas.

Alejandro Garnacho en su presentación con el Chelsea / CFC

Hoy por hoy, Maresca cuenta con 29 futbolistas con ficha del primer equipo. Además, en la web oficial del club tampoco se incluyen dos jugadores que siguen perteneciendo a la entidad 'blue', pero que no tienen dorsal: Raheem Sterling y David Datro Fofana. El primero, de vuelta tras la cesión fallida en el Arsenal, no cuenta para Enzo Maresca y, ante la superopblación de extremos, solo Arabia Saudí o Turquía aparecen ahora como opciones para ficharle ante el cierre de mercado de las grandes ligas. Lo propio deberá hacer Fofana, ya cedido el curso pasado en el Goztepe otomano. El Real Betis llegó a ser relacionado con su incorporación, pero finalmente se terminó quedando, víctima del ostracismo de un club que tiene jugadores por doquier.

EL CASO GUIU

En las salidas, las ventas de Madueke (56 millones de euros), Nkunku (37) y Joao Felix (30) ayudaron a equilibrar un poco la balanza. También la cesión de Nico Jackson, que se marcha al Bayern Múnich cedido con un pago de 16,5 millones de euros y una opción de comrpa que sube a los 70 'kilos'.

El senegalés protagonizó una de las novelas del mercado cuando, por la lesión de Liam Delap, parecía cancelarse su traspaso a Alemania. Sin embargo, el Chelsea preparó un plan B: repescar a Marc Guiu de su cesión al Sunderland, misma que duró poco más de un mes. Todos episodios que se añaden a la rocambolesca estrategia de fichajes 'blue'. El tiempo dará -o no- la razón a Boehly.