Cesc Fàbregas: "Ahora, los entrenadores se cierran en banda. Wenger era muy abierto a dialogar"

El exjugador de Arsenal o Chelsea, actualmente en el Como 1907 de la Serie B, lamentó que los entrenadores tomen las decisiones sin consultarlo con los futbolistas El centrocampista catalán explicó que con Wenger en el banquillo de los 'Gunners' "siempre daba mi honesta opinión y debatíamos de forma constructiva"

Cesc Fàbregas es uno de esos futbolistas con madera de entrenador. De hecho, tanto es así, que el exjugador de Arsenal, Barça, Chelsea y Mónaco, milita actualmente en las filas del Como 1907 de la Serie B -club del cual también es accionista- con la idea a corto plazo de colgar las botas para dar el salto al banquillo del equipo italiano.

En una entrevista concedida al 'Daily Mail', el catalán habló de sus influencias como técnicos, entre las cuales se incluyen nombres como el de Arsène Wenger, Vicente del Bosque, Pep Guardiola o Mikel Arteta.

En ella, el '4' lamentó que el diálogo entre técnico y jugador sea cada vez más limitado. "Con Wenger, siempre solía dar mi opinión. Teníamos debates y discutíamos de manera constructiva. Arsène siempre estaba muy abierto a dialogar y me preguntaba: '¿Qué piensas sobre esto?' Esto también era una manera de retarte mentalmente y mantenerte enchufado", explicó el jugador.

"Hoy en día, los técnicos ya no hacen eso, sino que el entrenador dice 'haces lo que yo digo'. El jugador no tiene opción a debatir con él. Para los técnicos, el hecho de no dar explicaciones a nadie es una manera de protegerse", opinó Fàbregas.

"Crecí en este ambiente y así es como creo que debería ser. Siempre con respeto, pero diciendo lo que uno piensa. Así es como seré como entrenador", aseguró Cesc.