Nada cerrado entre Xabi Alonso y el Liverpool

Mucho se ha especulado sobre el futuro en la carrera de Xabi Alonso como entrenador y entre los rumores comenzaba a sonar con fuerza su posible llegada al Liverpool, pero un regreso a Anfield para reemplarar a Arne Slot no está garantizado y el español estaría aún escuchando ofertas.

Fue el propio Iñaki Ibáñez, agente de Alonso, quien salió a desmentir los rumores que ya daban por cerrado un acuerdo que vería a Alonso convertirse en el próximo entrenador de los Reds incluso tan pronto como esta temporada con un contrato multianual.

"Todo lo que se habla de un acuerdo con el Liverpool son solo especulaciones mediáticas", compartió Ibáñez para WinWin. "Alonso está considerando todas las ofertas recibidas para decidir su próximo destino para la nueva temporada", lo que supondría que no veremos al español volver al banquillo esta campaña.

Creciente presión en Liverpool

Si bien Ibáñez aclaró la situación, la tensión de cualquier manera parece seguir creciendo en Liverpool, que ha tenido alegrías contadas en la temporada, incluso después de protagonizar un lujoso verano en el que gastaron 482 millones de euros en fichajes.

Pese a estar defendiendo el título de liga, los Reds son sextos de la clasificación inglesa -- fuera de puestos de competiciones europeas -- y esta semana cayeron (1-0) en la ida de los octavos de final de la Champions League, lo que ha generado más críticas y dudas respecto a la continuidad de Arne Slot como entrenador del equipo la siguiente temporada.

No todo está perdido para el Liverpool, pues aún podría ganar la FA Cup, donde tiene agendado un duelo ante el Manchester City en los cuartos de final, el próximo 4 de abril.

Sin fecha de regreso

El regreso de Alonso esta temporada a los banquillos luce improbable, dadas las alturas del calendario futbolístico, especialmente en una Premier League que tiene nueve jornadas restantes y en la que el Liverpool está a lejanos 19 puntos del líder (Arsenal).

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Más allá del mal sabor que dejó la gestión de Alonso en el Real Madrid, donde no pudo terminar su primera temporada y fue destituido un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, el perfil del español sigue siendo de gran interés, recordando que ganó el triplete nacional de Alemania con el Bayern Leverkusen.