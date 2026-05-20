Así celebró el Arsenal la Premier League: Timber, Saka, Eze y Rice, pillados en el Emirates de madrugada

22 años después, los aficionados del Arsenal pudieron celebrar el título de liga. La generación de 'inolvidables', como les bautizó Thierry Henry, saltaron de euforia tras el pitido final del árbitro en el empate ante el Manchester City y el Bournemouth (1-1). Un resultado que les dio el título de la Premier League después de ganar este lunes al Burnley.

Los jugadores 'gunners' no lo pudieron celebrar con su afición en el campo, pero la alegría fue igualmente inmensa. Para ver el partido del equipo de Pep Guardiola, la plantilla de Mikel Arteta se reunió en la ciudad deportiva del club en London Colney, y acabaron rociados en champán celebrando el título al grito de "campeones".

En las calles de Londres, los aficionados del Arsenal también quisieron tener su momento de euforia y celebraron hasta pasada la madrugada. Momento en el que, algunos de ellos, se encontraron a los jugadores Declan Rice, Bukayo Saka, Jurrien Timber y Eberechi Eze en los aledaños del Emirates Stadium alrededor de las 5 de la madrugada, vestidos de calle y tras una noche llena de fiesta y celebración con el resto de la plantilla.

"Estas calles son nuestras", escribió el Arsenal en un vídeo publicado sobre la celebración en en norte de Londres, en las que estuvo el exjugador Ian Wright.

Sin Mikel Arteta

El que no estuvo en las fiestas de celebración fue Mikel Arteta. Según 'Goal', el técnico no apareció en las primeras celebraciones en el campo de entrenamiento y decidió pasar el momento lejos de las cámaras.

"No sé cuánto podré verlo, estaré frente al televisor, pero no sé cuánto aguantaré", dijo Arteta en la previa del partido del City, cuando afirmó que no se sumaría al grupo en los festejos: "No tengo pensado hacerlo. Quiero verlo con mi familia y, de nuevo, no sé cuánto tiempo podré".

Aunque no estuvo presente en la celebración, el legado de Arteta en el Emirates Stadium ya es incuestionable. Con este título, se convirtió en el primer exfutbolista del Arsenal capaz de conquistar la liga como entrenador del club. Además, a sus 44 años y 54 días, pasó a ser el técnico más joven en la historia de los 'gunners' en lograrlo, superando a George Graham, que tenía 124 días más cuando levantó el campeonato en la inolvidable temporada 1988-89. En la era moderna de la Premier League, solo José Mourinho lo consiguió a una edad menor: tenía 42 años y 94 días cuando llevó al Chelsea al título en la campaña 2004-05.

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Próximo objetivo: la Champions

Al Arsenal no le tiene que llevar la euforia. Pese a que aún quede una jornada de la Premier League este domingo 24 de mayo a las 17:00h CET ante el Crystal Palace, intrascendente para el equipo 'gunner', el partido importante de los de Mikel Arteta es el próximo 30 de mayo en Budapest (Hungría) ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique en la final de la Champions League, lo que podría significar el primer título de Liga de Campeones de la entidad londinense.