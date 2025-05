Casting en el Manchester City

El Manchester City ya ha empezado a mover ficha para encontrar el sustituto de Kevin De Bruyne, después de que anunciara que dejaría la entidad 'Cityzen' a final de temporada. El belga ha marcado una época en el Etihad Stadium, siendo la pieza angular del mejor City de todos los tiempos y dejando un espacio vacante que será muy difícil de ocupar para el siguiente que venga.

Es prácticamente imposible encontrar un jugador que sea capaz de aportar todo lo que aportaba el '17', pero si hay un mediapunta que ha acaparado todas las miradas en esta Premier League ese es Morgan Gibbs-White, el jugador más talentoso del Nottingham Forest.

Según informó David Ornstein en 'The Athletic', el club inglés estaría muy interesado en hacerse con los servicios del jugador nacido en Stafford, sobre todo, después de que Florian Wirtz esté cada vez más cerca de renovar con el Bayer Leverkusen.

La estrella más brillante de Nottingham

Gibbs-White llegó al Forest en 2022 a cambio de 29.5 millones de euros procedente del Wolverhampton y tras tres temporadas en los 'Tricky Trees' se ha convertido en la pieza central del juego ofensivo de Nuno. El inglés es la respuesta de porque el Forest está peleando por entrar a la Champions League y está en las semifinales de la FA Cup, ya que sus cinco goles y siete asistencias han sido claves para darle alas a los suyos.

Gibbs-White anotó el primer tanto del Forest en el Molineux Stadium / @officialnffc

Sus buenas actuaciones han despertado el interés de los grandes del país y también de la Selección Inglesa con la que debutó en septiembre de 2024, convirtiéndose en el primer jugador del Forest en jugar con los 'Three Lions' desde Stuart Pearce en 1997.

El Forest, sin necesidad de vender

A pesar del creciente interés de los de Pep Guardiola, el Forest no tiene ninguna necesidad, ni interés, en vender a su jugador más talentoso. Según apunta 'The Athletic', los de Nuno no tienen ninguna intención de desprenderse de Gibbs-White a no ser que la oferta sea irrechazable.

Los ingleses, gracias a su rendimiento sobre el verde, han sido capaces de dejar atrás los problemas económicos que les azotaron en sus últimas temporadas y no se verán obligados a vender a sus grandes figuras para sanear las cuentas.

Los 'reds' van como un tiro en esta Premier / Nottingham Forest

Actualmente, el Forest es dsexto y en el caso de que consiga mantenerse entre los siete primeros clasificados recibiría una bonificación de 30 millones por parte de la Premier League. A todo eso, se le deberían sumar los ingresos por clasificar a competición europea, en el caso de que lo haga, todo lo que consiga en las semifinales de la FA Cup, disputadas en Wembley ante el Manchester City el próximo domingo; y los ingresos de una hipotética final.

Vender a Gibbs-White, un mal negocio

Además, en el caso de Morgan Gibbs-White, será muy difícil recuperar la inversión, ya que las variables de la operación entre los Wolves y el Forest podrían ascender su coste hasta los 42,5 millones de libras. En esta línea, tal y como explica 'The Athletic', en el caso de que el Forest vendiera al mediapunta por 75 millones de libras, precio máximo realista, tan solo recuperarían 32.5.

Aina, Gibbs-White y Álex Moreno, claves en el Nottingham / @AlexMoreno

También, cabe destacar que el Inglés tiene contrato vigente con el Forest hasta junio de 2027 y en el caso de que lograra clasificar a su equipo a alguna competición europea, tendría motivos de sobra para seguir en el club que le ha abierto las puertas de la élite.

Esta vez, el Manchester City tendrá que sudar para conseguir hacerse con los servicios del posible remplazo de Kevin De Bruyne. Aun así, no se debe subestimar el poder adquisitivo de una entidad 'SkyBlue' que deberá hacer una renovación radical en la plantilla después de hacer una campaña más que decepcionante.