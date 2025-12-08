Castigo para Salah

La situación de Mohamed Salah en el Liverpool ha cambiado radicalmente en los últimos días. El delantero egipcio, toda una institución en el equipo 'red', se ha visto relegado a un segundo plano en los últimos partidos. Y, por si fuera poco, el internacional con Egipto decidió estallar por completo tras una nueva suplencia, esta vez contra el Leeds United.

Salah señaló directamente a Arne Slot por no contar con él de inicio en las últimas tres jornadas de Premier League. "Tenía una buena relación con el entrenador. De repente ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club", en un claro ataque contra el técnico neerlandés, que apostó por su suplencia para intentar revertir el mal momento del equipo.

"Para ser sincero, no me parece aceptable. No sé por qué siempre me pasa. No puedo creerlo, estoy muy decepcionado. He hecho tanto por este club, todo el mundo lo ha visto, especialmente la temporada pasada. Estar en el banquillo, no sé por qué. Siento que el club me está dejando en ridículo. Así me siento", agregó el atacante.

Mohamed Salah, muy decepcionado con su Liverpool / EFE / ADAM VAUGHAN

Pero esta situación todavía puede ir a peor. En el club 'red' están muy decepcionados con estas palabras de Salah, a quien consideran una pieza angular del proyecto. De hecho, el Liverpool renovó al atacante egipcio este verano dos años más, hasta junio de 2027, como demostración de la confianza depositada en él tras una excelente pasada temporada.

Sin embargo, la situación ha cambiado por completo. La mala dinámica del equipo obligó a Arne Slot a probar cosas diferentes y tomar decisiones complicadas. En ese sentido, el entrenador neerlandés se decantó por la suplencia de Salah para revertir la situación del equipo. Y al egipcio no le sentó nada bien esta decisión.

Las duras palabras de Salah pueden provocar un auténtico cisma en el Liverpool, que decidió castigar a su jugador con duras medidas. Y es que Mohamed Salah se quedó fuera de la convocatoria del equipo 'red' para medirse este martes al Inter de Milán en el partido de Champions League. Se trata de una decisión tomada por la directiva y Arne Slot como sanción a las incendiarias declaraciones. La crisis en Anfield es total.

Con este castigo, el futuro de Salah en el Liverpool está cada vez más en el aire. A pesar de renovar hasta 2027, esta mala relación con Slot puede provocar una precipitada salida del club 'red' en el mercado invernal. El delantero egipcio ya estuvo cerca de abandonar Anfield en verano, y en Arabia Saudí continúan soñando con su llegada.