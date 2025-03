El 'castigo' de Guardiola a su plantilla: "No se lo merecen"

No les queda otra. El Manchester City se aferra a una FA Cup que se presenta como su (pen)última oportunidad para salvar una temporada - siendo del todo sinceros - insalvable. La Premier League está perdida desde hace ya unos cuantos meses, el Real Madrid les echó de la Champions League en los play-offs y, para colmo, el Tottenham puso fin a su andadura en la Carabao Cup en los octavos de final el pasado mes de octubre de 2024. Cierto es que el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina, pero, según Pep Guardiola, ni ese título maquillaría una pésima campaña.

El Bournemouth de Andoni Iraola será el rival a batir. Kepa, Kerkez, Semenyo o el 'famoso' Huijsen recibirán a un Manchester City empeñado en, como mínimo, alargar su participación en la copa inglesa. El Vitality Stadium dictará sentencia este domingo (17:30h). Antes, eso sí, llamaron la atención las palabras de un Pep Guardiola que sabe mejor que nadie cómo de inaudito está siendo el año de sus chicos.

El objetivo no es otro que el de obtener el billete hacia su séptima semifinal consecutiva de la FA Cup, pero no pueden descolgarse de la lucha por una Champions League que, por ahora, no está en su bolsillo. Son quintos, a tan solo un punto de un Chelsea que marca la clasificación a la máxima competición continental.

Guardiola, dando instrucciones a los suyos ante el Bournemouth / @City_Xtra

En cuanto termine la temporada, los 'cityzens' centrarán todos sus esfuerzos en la 2025/26. Vendrá antes, eso sí, un Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos entre los meses de junio y julio y goza de un atractivo brutal: un premio de prácticamente 100 millones de libras para el vencedor, la misma cantidad que el colista de la Premier se embolsa durante toda la temporada en derechos televisivos y premios en metálico. Asimismo, aumentaría las arcas del club ganador de cara a sus potenciales gastos en el mercado de fichajes de verano.

Pep Guardiola, durante la derrota del City ante el Forest / EFE

El Manchester City, precisamente, ofreció cerca de dos millones de libras a los futbolistas más importantes de la plantilla por levantar el triplete hace dos campañas. Pep, sin embargo, expresó sin rodeos su 'desprecio' hacia tal bonificación en la rueda de prensa previa a su visita al cuadro 'cherry': "No merecemos una bonificación esta temporada. "Si vas allí, (ganar) es por el club. Los directivos, el cuerpo técnico, los jugadores no nos merecemos ni un reloj".