Los otros 'casos Diomande': ¿merece la pena gastar tanto?

El Real Madrid va a hacer saltar la banca con el fichaje de Yan Diomandé, pues para incorporar el extremo costamarfileño procedente del Leipzig, el conjunto merengue va a tener que superar la barrera de los 100 millones. Hace algunos años, gastar semejante cantidad resultaba del todo impensable, aunque cada vez más operaciones por futbolistas terminan cerrándose por cantidades superiores a la de nueve cifras.

Sin embargo, invertir semejante cantidad de dinero en una incorporación no siempre es sinónimo de éxito, ya que hasta el momento algunos de los fichajes cerrados por 100 ‘kilos’ o más han terminado por ser un absoluto fracaso a nivel deportivo. De esta manera, hacer el esfuerzo de cerrar una operación multimillonaria conlleva sus riesgos, como demuestran algunos ejemplos del pasado reciente.

Una gran inversión no garantiza el éxito

Por su parte, el Paris Saint-Germain es hasta el momento el único club en no solo romper la barrera de los 100 ‘kilos’, sino duplicar la apuesta y gastar más de 200 en un futbolista. Es el caso del fichaje de Neymar Jr., por quien el conjunto galo abonó la cláusula de 222 millones al FC Barcelona, para convertir al líder de ‘la canarinha’ en la insignia de su proyecto. Además, en el mismo verano de 2017, el PSG cerró la cesión de Mbappé con obligación de compra de 180 millones para un año después, por lo que en 2018 debió abonar la cantidad por el delantero.

Si bien la intención de Qatar al realizar semejante inversión en dos piezas claves era ganar la primera Champions League del equipo parisino, objetivo que no lograrían hasta 2025 y ya con ambos jugadores fuera de la plantilla, no se puede decir que Neymar o Mbappé fracasaran. Más allá de ganar todas las ligas que disputaron con la elástica de ‘les Parisiens’, a excepción de la de 2021, así como la mayor parte de copas y supercopas nacionales, ambos jugadores alcanzaron registros espectaculares.

Paris Saint Germain's Neymar Jr (R) celebrating his 1-0 lead goal with Kylian Mbappe / Mohammed Badra / EFE

El extremo ‘carioca’ anotó 118 goles y repartió 71 asistencias en 173 partidos, aunque la cifra de juegos disputados fuera considerablemente más baja de la esperada por la dirección deportiva de los franceses, al haber marcado las lesiones su paso por París. Por su parte, el extremo campeón del mundo en 2018 con Francia logró 256 tantos y facilitó 108 pases de gol a sus compañeros en 308 encuentros, logrando convertirse en el máximo goleador de la historia de la entidad.

Otro ejemplo de una gran inversión que no terminó dando el resultado esperado se encuentra en el FC Barcelona. Tras la marcha de Neymar, el club azulgrana se puso manos a la obra para encontrar a uno o varios futbolistas capaces de cubrir el enorme vacío que dejaba el brasileño. En ese contexto llegó Ousmane Dembélé, por quien el Barça acabó pagando más de 140 millones de euros.

Aunque el extremo francés dejó destellos de enorme calidad y firmó etapas de buen rendimiento en el conjunto azulgrana —sin ir más lejos, bajo la dirección de Xavi Hernández mostró un nivel muy alto—, nunca terminó de explotar todo el potencial que se le presuponía, también por culpa de los problemas físicos. Algo que sí ha conseguido en el PSG, donde ha dado el salto definitivo, hasta el punto de conquistar un Balón de Oro y convertirse en una pieza capital en los éxitos del conjunto parisino.

También llegó al FC Barcelona, aunque unos meses más tarde, Philippe Coutinho. El brasileño, por el que el club azulgrana desembolsó alrededor de 150 millones de euros, aterrizó en el Camp Nou con la vitola de estrella mundial y llamado a marcar una época. Sin embargo, nunca logró demostrar el nivel que había exhibido en el Liverpool.

FC Barcelona vs Valencia Foto David Ramírez / David Ramírez

Sus cifras reflejan el escaso impacto que tuvo en el Barça. Durante su etapa como azulgrana disputó 106 partidos, en los que firmó 25 goles y 14 asistencias. Más allá de los números, dejó la sensación de no ser un futbolista determinante ni en el juego ni en los resultados del equipo. Con el paso del tiempo fue perdiendo protagonismo, encadenó varias cesiones y terminó abandonando el club rumbo al Aston Villa por apenas 20 millones de euros.

También hay ejemplos mucho más recientes, aunque todavía es pronto para saber cuál será su desenlace. Sin ir más lejos, este verano el Manchester City ha desembolsado 135 millones de euros por Elliot Anderson, un centrocampista con una enorme proyección y unas condiciones que invitan al optimismo. Sin embargo, habrá que esperar para comprobar si esa inversión termina estando justificada sobre el terreno de juego.

Un caso similar es el de Morgan Rogers, por quien el Chelsea ha pagado 137 millones de euros para convertirlo en una de las grandes apuestas del nuevo proyecto de Xabi Alonso. ¿Merecerá la pena? Solo el tiempo lo dirá. Lo que parece evidente es que cargar desde el primer día con un precio tan elevado no suele ser la mejor ayuda para que un futbolista pueda mostrar su mejor versión.