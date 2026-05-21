Los 'casos abiertos' de Xabi Alonso en el Chelsea: Cucurella, Enzo y João Pedro

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Chelsea ya ha empezado a agitar Stamford Bridge. El técnico tolosarra, que salió del Real Madrid apenas unos meses después de aterrizar en el Santiago Bernabéu, afronta ahora un proyecto lleno de incógnitas y con varios nombres propios marcados en rojo de cara al mercado de verano.

El Chelsea anunció oficialmente a Xabi Alonso como nuevo entrenador con un contrato de cuatro temporadas. El club londinense apuesta por el técnico vasco para devolver estabilidad a un proyecto que ha vivido una enorme inestabilidad desde hace años. Alonso aterriza después de una etapa breve y convulsa en el Real Madrid, donde fue destituido tras apenas siete meses al frente del equipo blanco. Pese a ello, su prestigio sigue intacto tras su brillante trabajo previo en el Bayer Leverkusen, con el que conquistó Bundesliga y Copa alemana.

Xabi Alonso y Vinicius, tras su deenuentro en el clásico. / EFE

En Stamford Bridge consideran que Xabi Alonso puede ser la figura capaz de reconstruir deportivamente una plantilla multimillonaria que no ha terminado de responder en los últimos años. Sin embargo, el nuevo técnico español llega con varios frentes abiertos encima de la mesa y con decisiones importantes que tomar desde el primer día.

Los tres casos abiertos

Uno de los casos más delicados es el de Marc Cucurella. El lateral catalán tiene un papel protagonista en el Chelsea, pero su futuro sigue sin estar completamente asegurado. El internacional español nunca ha escondido que le gustaría volver algún día a LaLiga y en los últimos meses ha dejado mensajes que han alimentado esa posibilidad.

Marc Cucurella, defensa del Chelsea / TOLGA AKMEN / EFE

El principal pretendiente es el Atlético de Madrid, que busca reforzar el lateral izquierdo y ya habría iniciado contactos para estudiar una posible operación. En Inglaterra también se ha informado del interés del Barça, club en el que Cucurella se formó antes de salir rumbo al fútbol inglés. Incluso el propio jugador reconoció recientemente que sería “difícil rechazar” una hipotética llamada azulgrana. Mientras tanto, desde el Chelsea insisten en que el futbolista no está oficialmente en venta, aunque el verano promete movimientos alrededor de su figura.

Otro foco importante será el futuro de Enzo Fernández. El centrocampista argentino sigue siendo uno de los jugadores más cotizados de la plantilla, pero las dudas deportivas del Chelsea y la ausencia continuada en la élite europea han generado incertidumbre sobre su continuidad. En Inglaterra y Argentina aseguran que el futbolista contempla un cambio de aires si el proyecto no termina de despegar.

Varios clubes importantes siguen atentos a la situación del campeón del mundo. El Real Madrid aparece entre los equipos vinculados al argentino, mientras que también han surgido rumores sobre el interés del Paris Saint-Germain. Aun así, Xabi Alonso considera prioritario retener a un jugador al que ve fundamental para construir su nuevo Chelsea. De hecho, la prensa inglesa ya habla del técnico vasco como una pieza clave para convencer a Enzo de continuar en Londres.

Joao Pedro, jugador brasileño del Chelsea. EFE/EPA/PETER POWELL SOLO USO EDITORIAL / PETER POWELL / EFE

Objetivo del Barça

El tercer gran expediente abierto afecta a João Pedro. El delantero brasileño gusta mucho al FC Barcelona, que sigue buscando soluciones ofensivas para reforzar su plantilla. Sin embargo, la llegada de Xabi Alonso puede alterar completamente el escenario.

Noticias relacionadas

En el Chelsea existe debate sobre si permitir o no una salida del atacante. El club considera que João Pedro tiene potencial para convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proyecto y Xabi Alonso quiere evaluar personalmente al futbolista durante la pretemporada antes de tomar una decisión definitiva. La incógnita, por tanto, sigue totalmente abierta mientras el Barça permanece atento a cualquier movimiento.