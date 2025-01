¿Otro 'caso Palmer'? El inconveniente del City con Marmoush

Aunque dejará el equipo a final de temporada para que llegue Hugo Viana, Txiki Begiristain trabaja a marchas forzadas para reforzar al Manchester City en este segundo tramo de temporadas. El 2024 acabó muy mala para un Pep Guardiola que, lejos de tirar la toalla, quiere darle la vuelta a la tortilla en este 2025 con caras nuevas que tendrá que conseguir durante este impetuoso mes de enero. Según la prensa británica, el director deportivo skyblue estaría cerca de cerrar a la primera gran incorporación de este mercado.

Los malos resultados del último trimestre de 2024 invitaban a empezar a reconstruir ciertas posiciones durante el mercado invernal. En la 'lista de la compra' de Pep, según señalaban en Inglaterra, figuraban un defensa central con proyección, un lateral diestro para sustituir a Kyle Walker, un centrocampista que suavice la grave lesión de Rodri y un crack en el ataque.

El de Santpedor busca a una 'joya' de la corona que le cambie la cara al equipo en los últimos metros. El foco lo puso en la Bundesliga. Primero sonó Florian Wirtz (21 años, Bayer Leverkusen), después Jamal Musiala (21 años, Bayern Múnich), aunque finalmente, todo apunta a que será Omar Marmoush (25 años, Eintracht Frankfurt), la gran sensación del campeonato alemán.

Omar Marmoush celebrando su terecer gol en el Stuttgart - Eintracht Frankfurt. / AP/Tom Weller

Tal y como informó Simon Jones, periodista del MailSport, el Manchester City está cerca de llegar a un acuerdo con el delantero egipcio. Con 18 goles y 12 asistencias en 24 partidos esta temporada, sumando todas las competiciones, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de Europa. Sus registros en liga no se quedan atrás: 13 goles y ocho asistencias en 15 partidos que lo destacan como el segundo máximo goleador por detrás de Harry Kane (14 dianas) y máximo asistente.

Marmoush, que marca un gol en liga cada 98 minutos, podría ser la pieza que Guardiola busca para dar un salto de calidad diferencial en la plantilla. Aunque principalmente juega de delantero centro, su movilidad y su capacidad para asociarse, además de su talento y su velocidad, le permiten jugar en cualquiera de los dos extremos, o por detrás de un '9'. Pero el City se encontrará con dos problemas importantes.

No saldrá barato

El primero, el precio. Las conversaciones, según la fuente citada, van por buen camino, pero se trata de uno de los futbolistas más cotizados del momento y con contrato vigente con el Eintracht hasta el 30 de junio de 2027. Pretendido por los mejores equipos del mundo, su valor se ha disparado especialmente esta temporada. Empezó el curso con un valor de 22 millones de euros y hoy ya vale 60 'kilos', según el portal web referencia en transferencias en el fútbol, Transfermarkt.

Markus Krosche, director deportivo del cuadro alemán, aunque no cerró la puerta totalmente al jugador, dejó claro que no será fácil sacarlo de Alemania: "No queremos perder a tantos jugadores clave. Debo decir sinceramente que ningún jugador del Eintracht es invendible, pero queremos mantener unido al equipo. Hablo con Marmoush después de cada partido. Pero eso es algo bueno. Omar aporta muchísimo a nuestro juego", declaró.

Marmoush, la estrella del Eintracht de Frankfurt / AP

También se pronunció al respecto el propio Marmoush, algo más tajante. "Que hablen de mi demuestra que estoy haciendo un buen trabajo. Pero en el día a día, no pienso en ello en absoluto. Mi objetivo es el Eintracht Frankfurt y tener éxito aquí. Siempre hay mucha especulación, pero no tengo un destino en concreto. Lo que sí puedo prometer es que daré lo mejor de mí por el Eintracht en cada partido. No estoy pensando en un traspaso".

Cole Palmer, estrella en el Chelsea

Sin embargo, lo que podría echar para atrás al City en la operación sería el segundo problema: otro posible 'caso Palmer' en el club. El verano de 2023, el Manchester City dejó escapar a Cole Palmer por 45 millones de euros. El canterano skyblue, sin oportunidades en el Etihad, puso rumbo al Chelsea, que ahora tiene a uno de los mejores jugadores del mundo en ataque. Palmer sabía que a su corta edad, 21 años, necesitaba jugar cada fin de semana. Y eso no estaba garantizado al 100% en el Etihad.

Cole Palmer, jugador del Chelsea / EFE

En este sentido, la posible llegada de Omar Marmoush podría impulsar a James McAtee a presionar para una transferencia, tal como señalan en The Guardian. El Fulham o el Ipswich Town estarían interesados en una cesión y el centrocampista quiere más oportunidades. Queda por ver si el City estaría dispuesto a permitir que McAtee abandone el equipo, ya que está muy bien valorado dentro del club y hasta hace poco se rumoreó extenderle un nuevo contrato.

James McAtee, la nueva joya del Manchester City / Manchester City

Por el momento, el City sigue centrado en recuperar su nivel sobre el césped, empezando por la visita del Salford en la FA Cup el próximo 11 de enero. Después, el equipo de Guardiola visitará al Brentford y al Ipswich en Premier League, los últimos compromisos previos al vital partido en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain en la séptima jornada de la Fase liga de la Champions League.