Otro 'caso Palmer' en el City: Europa se frota las manos

No es ningún secreto que el Manchester City quiere pisar el acelerador en este mercado invernal para remontar el vuelo en una temporada que se complicó muchísimo con la grave lesión de Rodri Hernández. Para ello, además de reforzar varias posiciones en la defensa y de buscar a un jugador más para el centro del campo para cubrir la baja del español, Pep Guardiola quiere a un crack en ataque.

Entre los rumores de Florian Wirtz y Jamal Musiala, apareció el nombre de Omar Marmoush, la sensación de la Bundesliga y estrella del Eintracht Frankfurt que ha explotado por completo con 18 goles y 12 asistencias en 24 partidos esta temporada entre todas las competiciones. Desde Inglaterra aseguran que el entrenador catalán quiere ya mismo al futbolista egipcio, considerado como el nuevo Mohamed Salah, y está dispuesto a tirar la casa por la ventana por el futbolista de 25 años. El club alemán pide 80 millones de él, pero desde el club inglés contemplan abonar unos 60 'kilos'.

Aunque las negociaciones no se han iniciado, el City apretará muy fuerte por él, aunque pueda volver a caer en el error que alejó a Cole Palmer del Etihad, del que se benefició (y se beneficia) tanto el Chelsea. Después de ser titular contra el Sevilla en la final de la Supercopa de Europa de 2023, duelo en el que marcó el gol del empate y permitió a los cityzens levantar el título en la tanda de penaltis, pidió salir empezada la Premier, dada la gran dificultad para sumar minutos de manera regular. Palmer sabía que a su corta edad necesitaba jugar cada fin de semana.

Cole Palmer, el 'MVP' de la final frente al Sevilla / @FabrizioRomano

El City decidió no apostar por él y Guardiola no complicó su salida. El Chelsea, plagado de estrellas, pero sin rumbo, decidió invertir 45 millones de euros en aquella 'perla' que no pudo brillar en Manchester porque no le dieron espacio para hacerlo. Meses después, cerraba la temporada 2023-24 siendo el gran líder del equipo y uno de los mejores jugadores del mundo. Es fácil valorar un fichaje a toro pasado, pero los 45 millones que destinaron los de Todd Boehly para su incorporación parecen muy pocos.

Cole Palmer, héroe del Chelsea / EFE

Dicen que el ser humano es el único capaz de tropezar dos veces con la misma piedra. Y el Manchester City puede demostrarlo más pronto que tarde con la salida de una de sus 'perlas', James McAtee, que cada vez toma más fuerza con la posible llegada de Omar Marmoush. Según The Telegraph, el jugador de 22 años cada vez ve con mejores ojos salir del Etihad y tiene una larga lista de pretendientes muy interesantes al acecho para hacerse con sus servicios.

Media Europa, pendiente de McAtee

Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Mainz, Boruddia Dortmund y Stuttgart presionan desde Alemania para traer su talento a la Bundesliga. Fulham, Nottingham Forest, West Ham y Brentford tratarán de retenerlo en la Premier League. En la Serie A también hay varios equipos preparando una propuesta para él. Los clubes esperan poder cerrar su llegada por unos 20-25 millones de libras esterlinas, es decir, unos 25-30 millones de euros al cambio.

James McAtee, durante la final de la Community Shield / AP

El mediapunta inglés es un talento descomunal en la zona de tres cuartos. McAtee aprovecha su talento para imponerse ante sus rivales, especialmente en espacios reducidos. Zurdo y con un gran golpeo de balón, le gusta caer a banda para liberar espacios por dentro y buscar el recorte para poner centros con rosca, o buscar el disparo al palo largo del portero.

Explosión en el Sheffield United, minutos insuficientes en el Manchester City

Explotó en su cesión al Sheffield United la temporada 2022-23, destino que el City le encontró para que se fogueara, siendo clave en el ascenso a Premier League con nueve goles y tres asistencias. Esta temporada ha ido sumando minutos con Guardiola, pero 367 minutos repartidos en 10 partidos (solo cuatro en liga) son insuficientes para uno de los grandes talentos de la academia cityzen.

McAtee aprovechó a las mil maravillas su 'erasmus' en el Sheffield United / @jamesmcatee_

Ahora, la pelota está en el tejado del City. ¿Apostarán por McAtee y le darán más peso en el equipo? ¿Optarán por dejarle salir por una cantidad que parece más que suficiente en la actualidad, pero que puede ser ridícula en un futuro, como pasó con Palmer? Solo el tiempo sabe la respuesta.