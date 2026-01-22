Casemiro se pone en el escaparate y a coste cero: anuncia que se marchará del Manchester United en verano

Casemiro llegó a Old Trafford en el verano de 2022 a cambio de 70,65 millones de euros, pero se marchará el próximo mes de junio a coste cero. Así lo han comunicado este jueves por la tarde tanto el propio futbolista como el Manchester United. A sus 33 años, el pívot brasileño pondrá punto y final a su aventura en el conjunto red devil tras cuatro temporadas, una vez finalice el curso. “El Manchester United formará parte de mí para siempre”, expresó el exjugador del Real Madrid en una carta de despedida cargada de emoción.

A sus 33 años, Casemiro acumula 146 partidos oficiales y 21 goles con la camiseta del Manchester United, un balance que incluye dos títulos, la conquista de la FA Cup y la Carabao Cup, en una de las etapas más grises del cuadro mancuniano. Su aventura en la Premier League ha estado inevitablemente marcada por la inestabilidad deportiva de un gigante histórico que ahora vive una nueva etapa en el banquillo (la enésima) bajo la dirección de Michael Carrick.

Desde el primer momento sentí la pasión de Old Trafford Casemiro — Jugador del Manchester United

En el comunicado difundido por el club, el brasileño subrayó el vínculo construido con la afición y el estadio. Cuatro temporadas dan para mucho. “Desde el primer momento sentí la pasión de Old Trafford y el cariño de sus seguidores. Aún no es tiempo de despedidas. Quedan meses por delante y muchos objetivos por los que seguir luchando juntos. Mi compromiso será total hasta el último día”, aseguró Casemiro, que no se marchará hasta que termine la temporada y expire su contrato.

Pieza importante en Old Trafford

El Manchester United, de hecho, todavía se juega gran parte de la temporada. Con la era Amorim enterrada en el pasado, actualmente ocupa la quinta posición en la liga, a solo un punto de los puestos de Champions League, el gran objetivo del curso. En una campaña en la que Inglaterra apunta a disponer de cinco plazas para la máxima competición continental en el curso 2026-27, es vital mantenerse dentro del Big Six jornada tras jornada, una meta clave tras quedar eliminado prematuramente de las competiciones coperas.

Casemiro, que sigue siendo una pieza fundamental en Old Trafford (21 partidos, 4 goles y 1 asistencia esta temporada), abandonará la que ha sido su casa durante las últimas cuatro campañas como agente libre y, una vez cerrada su etapa en Inglaterra, deberá decidir cuál será el próximo destino de una carrera que encara ya su recta final.