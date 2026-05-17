Carrick, la renovación y el United: el factor que puede condicionar el futuro de Rashford

Marcus Rashford se ha convertido en una de las grandes incógnitas del verano azulgrana. El delantero inglés ha conseguido recuperar sensaciones en el Barça después de una etapa muy complicada en el Manchester United y, aunque en el club existe consenso deportivo sobre su rendimiento, la operación sigue generando dudas por el contexto económico. En el área deportiva consideran que el atacante ha respondido a las expectativas y que su perfil encaja perfectamente en la idea ofensiva de Hansi Flick. Sin embargo, el coste total de la operación y la necesidad de ajustar el límite salarial mantienen la situación abierta.

Rashford ha ido creciendo con el paso de los meses hasta convertirse en una pieza importante en la rotación ofensiva del Barça. Flick ha valorado especialmente su capacidad para jugar en las tres posiciones del ataque, su experiencia en grandes escenarios y la profundidad que aporta al equipo. El técnico alemán considera que el inglés todavía tiene margen para recuperar su mejor versión y dentro del vestuario también destacan su integración y compromiso. El Barça deberá decidir si hace un esfuerzo importante para quedarse definitivamente con el futbolista o si prioriza otras operaciones en el mercado.

Rashford, en el partido ante el Alavés / Valentí Enrich

En medio de esa reflexión aparece ahora un factor inesperado que puede cambiar completamente el futuro del delantero: Michael Carrick. El técnico inglés está muy cerca de renovar con el Manchester United y convertirse en el entrenador del nuevo proyecto de Old Trafford. En Inglaterra aseguran que la dirección del club está satisfecha con el trabajo realizado por Carrick y que las conversaciones para ampliar su contrato están muy avanzadas.

La figura de Carrick es especialmente importante para Rashford. El excentrocampista siempre ha sido uno de sus grandes defensores dentro del United y nunca escondió su admiración por el delantero. Cuando Rashford irrumpió en el primer equipo, Carrick destacó públicamente su impacto y aseguró que tenía “un talento especial” capaz de decidir partidos al máximo nivel. También elogió en varias ocasiones su mentalidad y su capacidad para aparecer en momentos importantes.

Michel Carrick podría repescar a Rashford para la vuelta del Manchester United a la Champions League / GARY OAKLEY

Por eso, la continuidad de Carrick puede convertirse en un elemento decisivo. Hasta hace pocos meses, parecía bastante complicado imaginar a Rashford continuando en el Manchester United. Pero la posible consolidación de Carrick en el banquillo cambia el escenario. El técnico inglés cree que todavía puede recuperar la mejor versión del atacante y estaría dispuesto a darle un papel importante dentro del nuevo proyecto deportivo.

El club azulgrana sigue estudiando la viabilidad económica de la operación, pero también sabe que el Manchester United podría endurecer su postura si Carrick acaba renovando oficialmente. La relación entre técnico y jugador es excelente y abre la puerta a que Rashford todavía puede volver a ser diferencial en la Premier League.

Noticias relacionadas

FC Barcelona - Real Madrid I El gol de Marcus Rashford / LALIGA

El futuro del delantero inglés, por tanto, sigue completamente abierto. En el Barça todavía se están pensando si ejecutar la opción de compra de 30 millones de euros pactada con el Manchester United, mientras que en Old Trafford empieza a crecer la sensación de que Rashford podría volver a tener sitio en el equipo si se confirma la renovación de Michael Carrick.